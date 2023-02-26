車cam直擊｜花園道的士失控剷向大廈　途人察覺已太遲被撞至拋起

上周四（23日）下午中環發生嚴重車禍，一輛的士失控剷上花園道3號行人路，撞毀中國工商銀行大廈地下扶手梯，兩名男女途人走避不及捱撞受傷。今日有網民上載涉事的士之車cam片段到社交網站，可見的士在一處斜路停車後，再開車時即鏟上行人路，兩名途人遭撞至拋起。



涉事的士原本沿花園道向金鐘方向行駛。（車cam L（香港群組）facebook片段截圖）

車cam片段顯示，涉事的士原本沿花園道往金鐘方向行駛，駛至花園道3號時向右轉入中國工商銀行大廈與冠君大廈外的斜路。當時前方尚有其他車輛，的士駛至斜路頂端後輕微溜後，稍稍停下後隨即加速衝向前，一名身穿反光衣的工作人員原欲指示的士向前直駛，惟目擊的士失控衝向他的方向，馬上扭身避開。的士繼而剷上行人路，先與兩名男女擦身而過，再從後衝向另外一男一女途人。

女途人察覺的士衝至其背後時已太遲，她與身旁另一名疑未有發現的士的男子，雙雙被撞至拋起，跌於扶手電梯與大廈外牆之間一處狹窄空隙。的士撞倒兩人後繼續衝前，撞毁扶手電梯後，前轆離地，幸未有繼續衝前夾住兩名捱撞男女。

兩名男女傷者一度被困。（網上影片截圖）

事發在上周四下午4時23分，警方接獲途人報案，涉案的士沿花園道往金鐘方向行駛，當轉入花園道3號時，疑失控撞向扶手電梯及附近的一男一女。53歲姓李男傷者及34歲姓劉女傷者均頭部受傷，的士71歲姓周男司機則報稱頭暈，全部清醒送瑪麗醫院治理。案件列作交通意外有人受傷，的士司機酒精測試結果為零度。