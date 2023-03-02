元朗便利店兩男互毆　白衫男扑樽掌摑　不敵胖漢遭壓倒在地

社交平台流傳一段短片，拍攝到兩名男子在元朗康景街一間便利店內打鬥，一名白衫男向一名胖男「爆樽」，雙方激烈互毆；但由於雙方體型相差甚遠，不消5秒，胖男就將對手壓倒地上，途人及拍片者紛紛上前制止，才不致嚴重受傷的情況。警方回覆查詢表示，事發於去年6月4日。據悉案件於去年6月30日已上法庭，白衫男被判罰款。



片段甫開始，一名白衫男手持玻璃樽砸向一名身形較肥胖的男子，便利店職員見狀連聲勸阻：「喂喂喂喂喂，冷靜啲，冷靜啲！」但白衫男沒有理會，繼續喝罵，接著二人爭論誰先向對方吐口水，互相爆粗，然後雙方扭作一團。店舖職員擔心貨品及雪櫃損毀，連聲喝止：「要賠㗎！呢度玻璃呀！」但二人根本聽不入耳。

一名男途人見狀加入戰團，搶走胖男的黑色帶，鞭打他至少4次，又警告：「唔好再打喇，行開啦！」拍片的外籍男子與職員也一同制止，外籍男子警告說：「police is coming! Stop! Stop!（警察來了！停！停！）」拉著胖男的手將他們分開，叫道：「Stand up man（起來吧）。」二人雖然停手，但還是不斷指罵，爭論誰人先動手，片段隨即結束，未有再交代衝突原因。

警方回覆查詢表示，事發於去年6月4日，46歲姓游白衫男與52歲姓梁胖男涉嫌公眾地方打架。據了解，兩人當時因目光問題爭執，案件已於去年6月30日上庭，白衫男被判罰款1500元，而胖男則以1000元擔保。