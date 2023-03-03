保時捷跑車掩飾販毒　警檢$4,500萬可卡因等毒品　3黑幫男女落網

販毒法團為逃避追查，不惜工本，用過百萬元的保時捷跑車販運毒品，又頻密轉換酒店房間，在偏遠的村屋儲存毒品。警方經深入調查，拘捕1男2女涉嫌販毒，檢獲氯胺酮（K仔）、海洛英及可卡因共值約4,500萬元。



跑車變毒品快餐車，以減低被警方的截查機會。（羅敏妍攝）

警方毒品調查科行動組高級督察朱紹麟稱，警方昨日（2日）在兩個儲存倉庫破獲毒品，分別是葵涌一間酒店房間及粉嶺龍躍頭祠堂村一間村屋，拘捕46歲姓黃男子、其姓葉31歲女友及一名姓章22歲女子，行動中共檢獲52公斤可卡因、3公斤K仔及1公斤海洛英。

朱紹麟稱，埋伏警員見目標男子持黑色膠袋步出酒店房間，於是上前截查，結果在膠袋內檢獲3公斤K仔，繼而將他帶返房間，在房內拘捕其女友；另外他們將一輛名貴跑車停泊在酒店停車場，警員在車上搜出3磚共重1公斤的海洛英。警員隨後到龍躍頭祠堂村一村屋，檢獲52公斤可卡因，並拘捕張姓女子。警方相信他們是被有黑社會背景的販毒集團招攬，負責運毒及存倉的工作。3人涉嫌販運危險藥物，明天分別在九龍城裁判法院及沙田裁判法院提堂。

朱指出，今次行動可見，歹徒用過百萬元的跑車運毒，以減少被截查的機會，同時將毒品壓到十分薄身，以便携帶及販運。此外，他們頻密轉換酒店房間，以及在偏遠的村屋做存倉，目的都是減低被發現的風險。