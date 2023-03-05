警截千車拘14酒駕司機　司機憂非法改裝被勾車　公路倒車避查被捕

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（4日及5日），凌晨時份在區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動，在各主要幹道設置路障，截查近1200輛汽車。行動中，共有16男1女司機，年齡介乎30至55歲，未能通過酒精呼氣測試，而當中14人則涉嫌「酒後駕駛」和「未能提供呼氣樣本」被捕。行動中，人員亦向駕駛人士發出總共29張告票，並扣查了3輛涉嫌非法改裝的私家車和1輛電單車。

另外，警方亦揭發有私家車司機擔心涉非法改裝被拖車，鋌而走險在公路倒車避查，最終涉危險駕駛被捕。



今日（5日）凌晨時份，當新界南交通人員在青葵公路設置路障期間，一名的士司機向警員指出有一輛可疑私家車停泊於路障前數百米的路肩。人員立即趕往現場，將其截停調查。經初步調查，人員相信該司機因擔心私家車涉及非法改裝而被「勾車」，故企圖於快速公路倒車，逃避警方路障。該名31歲姓黃男司機涉嫌危險駕駛被捕，其私家車亦因懷疑經非法改裝而被扣押檢驗。

此外，一輛配有「自動車牌識別系統」的警車同樣於青葵公路發現一輛運菜的輕型貨車為「未獲發牌的車輛」，故此將其截停調查，並發現該貨車的行車證已過期。人員更揭發車主未有為該車購買第三者保險。該名28歲姓鄭的男司機涉嫌「駕駛一輛未獲發牌車輛」及「駕駛時無第三者保險」而被拘捕。事後警方亦立即召來登記車主接受調查，並以「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」和「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」拘捕該名30歲姓吳的男車主。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。