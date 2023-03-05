偷瑪莎拉蒂辣跑做毒品快餐車　旺角男涉藏毒偷車被捕　另一男逃去

身價不菲的「瑪莎拉蒂」（Maserati）跑車竟變「毒品快餐車」？西九龍總區衝鋒隊警員今午（5日）巡經上海街453號對開，見到一輛瑪莎拉蒂跑車停泊上址，車上兩名男子形跡可疑，警員起疑下上前截查，其間發現跑車上一名男子身上藏有懷疑毒品，於是將他拘捕，另一名男子則乘亂逃去，警方調查後發現跑車不屬於被捕男子，相信是盜竊得來，正調查案件內情及追緝在逃男子歸案，案件交旺角刑事調事隊第一隊跟進。



警方表示，西九龍總區衝鋒隊警今午2時許在旺角上海街與打士街交界巡邏，在上海街453號發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，車上兩名男子企圖逃走，其中39歲姓盧男司機被警員截獲，另一名年約50歲男子則往深水埗方向逃去。

警員在盧男身上檢獲小量懷疑氯胺酮，並在私家車內檢獲一把摺刀，經初步調查後亦發現該輛私家車不屬於盧男，遂以涉嫌藏毒、管有攻擊性武器、拒捕及擅自取去交通工具拘捕他，盧被扣留調查期間報稱不適，清醒被送往廣華醫院治理。警方正追緝在逃男子，他年約50歲，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿藍色上衣、深藍色牛仔褲及白色鞋。

瑪莎拉蒂跑車上一名男子身上藏有懷疑毒品，於是被捕。（林振華攝）

《香港01》獲得街坊提供的影片和照片，見到案發時大批警員圍封現場，被捕男子一度坐在地下，緝毒犬亦到場協助調查。