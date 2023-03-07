尖沙咀女子與丈夫爭執後醉酒墮海　兩熱心青年跳海合力救一命

今日（7日）凌晨近2時，一名37歲女子，疑與丈夫通電話爭執後，在尖沙咀天星碼頭墮海，幸得兩名青年奮不顧身跳海救起，並無大礙，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理；其中一名救人青年手部受輕傷，亦需送院。女事主事後稱，獨自在海傍飲酒時醉酒「跣腳」意外墮海，警方現正調查事件。



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現場消息稱，當時有4名青年在海傍閒聊，期間女事主獨自徘徊，未幾向他們借手機致電丈夫，言談間道出疑似「道別」說話。數名青年遂好言安慰，女事主落寞回稱：「畀我靜下啦！」詎料數分鐘後即告墮海。其中一名黑衫青年見狀，隨即縱身蹈海施救；與此同時，附近另一批青年目睹事件，其中一人亦躍入海中救人，最終兩名互不相識的青年，合力救回女事主一命。

事後黑衫青年手部送受輕傷送院，朋友對他的「英勇事蹟」歡呼喝采；而另一名就讀大專院校的「救人英雄」陳先生（20歲）則毋須送院，但他頻呼「好凍」，需披上救援人員提供的錫紙氈禦寒。他憶述當時與兩名朋友在海傍閒聊，期間突然聽到「嘩」一聲，赫見有人墮海後，立即拿取岸邊救生圈跳落海，但情急下忘記脫下眼鏡，結果眼鏡「石沉大海」。他指自己第一次救人，慶幸表示：「值得嘅，但救到人梗係開心嘅！」

女事主及時獲救，清醒送院治理。

其中一名救人青年亦需送院，朋友對他的「英勇事蹟」歡呼喝采。（劉定安攝）

有份救人的陳先生毋須送院，他指「值得嘅，但救到人梗係開心嘅！」（劉定安攝）

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