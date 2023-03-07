警首引「為走私用途而建造船隻」罪　拘捕3名黑幫男子

警方於2021年11月搗破一個犯罪集團，檢獲5艘疑用作走私的快艇（俗稱大飛），跟進調查下，今晨（7日）拘捕3名男子涉嫌「為走私用途而建造船隻」，稍後將予以落案，成為首次引用此條例的案件。



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新界南總區刑事部（行政及支援）警司盧志勤簡述案情稱，新界南總區反三合會行動組根據線報，得悉走私集團將疑用作走私的快艇收起，藏在香港以西近大蠔灣一個淺灘。反黑組於2021年11月3日上午突擊搜查，結果檢獲5部9至12米長、2.4米闊、超過1米深的快艇，每艘快艇配置了兩部300至400匹的引擎，其海上航行速度可超過時速50海里，等於陸上駕駛超過時速80公里。

警方跟進調查下發現，其中4隻快艇向海事處註冊是遊樂船，餘下一艘沒有相關註冊記錄。4隻船均不設乘客位，沒有救生及防火設備，相反內籠深愈1米，估計是擺放走私貨物；諮詢海事處及律政司後，懷疑歹徒涉嫌違反香港法例第60章進出口條例第14A條「為走私用途而建造船隻」。反黑組今晨（7日）在大嶼山、葵涌及慈雲山拘捕3名男子（28至59歲），他們分別為登記船主及掌管人，是走私集團的主腦及成員，其中59歲姓黃男子，有黑幫「14K」背景，曾於2021年11月3 日被捕，其後獲准保釋。

3名疑犯將落案控以「為走私用途而建造船隻」，這是警方首次引用此法例採取拘捕行動。有關條例，一經定罪最高刑罰可判監禁7年及罰款200萬港元。警方指，會繼續利用跨部門合作平台，致力打擊不法分子走私活動；同時呼籲市民，如在陸上或海上發現懷疑走私活動，可以即時致電警方作出通報。