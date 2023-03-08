「荃灣路名物」寶馬與警追逐90公里　50歲男子涉狂亂駕駛被捕

因為經常在荃灣路造成塞車、被網民謔稱為「荃灣路名物」的一輛寶馬房車，今日疑與警方展開追逐戰。房車沿途高速飛馳，多次撞警車，最終被前後「包抄」截停，警方用胡椒噴霧制服50歲男司機，他涉嫌瘋狂駕駛被捕。



據了解，警方較早前於網上發現，一名50歲姓鄭男子聲稱因見到荃灣路支路的貨車經常無法駛出大路，於是自告奮勇不定日期，於早上9時在上址阻擋慢線，聲稱協助貨車司機駛出。新界南交通部就此展開行動，今日發現涉案車輛，上前欲截停時司機突然加速逃走，追逐約90公里歷時45分鐘，終於天水圍截停車輛。

↓↓寶馬與警車追逐過程↓↓



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涉事深藍色寶馬房車，自今年初多次被其他駕駛人士拍攝到，每日上午9時都會亮着死火燈，停在荃灣路出九龍近葵芳的慢線上，司機被批評阻塞交通，製造塞車，網民更取笑該車為「荃灣路名物」。

今日（8日）上午8時45分，首先有網民見到該車在荃灣路近中石化同一位置；未幾，卻演變成寶馬與警車追逐。其間不斷有網民將追逐的時間和地點，甚至是車cam上載到互聯網。綜合資料，8時57分兩車沿三號幹線向尖沙咀方向行駛；9時09分追逐到沙田路北行；9時半左右在天水圍天影路被警車前後包抄截停，可見不足一小時內，寶馬環遊大半個新界區。

及至被警方截停，司機拒絕合作鎖上車門，警員警誡後敲碎3塊車玻璃將司機拖出，期間更要用胡椒噴霧將他制服。50歲司機涉嫌狂亂駕駛，他報稱眼痛及心口痛，送往天水圍醫院。事件中警車曾被撞，左邊車身損毀，一名警員左臂受傷送院治理。

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警方稱，上周四（2日）早上約9時，已接獲交通投訴，指一輛私家車在荃灣路造成阻塞，人員到場巡查，但未有發現。人員經深入調查後，發現一名男子涉嫌多次於高速公路無故停車及危險駕駛。人員今日（8日）上午約9時於天水圍區拘捕該名50歲姓鄭男司機，涉嫌危險駕駛及交通意外後沒有停車，他現正被扣留調查。

據了解，今日新界南、新界北交通部出動近20架警車展開追截，當中包括「隱形戰車」。寶馬反轉九龍新界，與警車追逐90公里，期間曾發生4次意外，包括撞前面警車兩次，撞後面警車一次，與及撞路上一架私家車。警方期間出動同為寶馬的隱形戰車支援。