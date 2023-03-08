油麻地廣發大廈唯一升降機　「復常」僅兩周又故障　累男住客困𨋢

2月初油麻地廣發大廈電錶箱短路停電後，又爆鹹水管，令兩部升降機被鹹水浸壞，住戶經歷了5日無水、無電、無升降機的非人生活，叫苦連天。雖然後來水電供應陸續恢復，但兩部升降機中，只有一部維修完畢恢復運作。而這部升降機，使用不足兩周，昨晚（7日）又突然故障，令一名男住客困𨋢，要消防到場救援。《香港01》今早（8日）到廣發大廈了解情況，發現昨日故障的升降機已回復正常，本報正向業主立案法團及機電工程署查詢，等候回覆。



2月21日，業主立案法團終安排工人維修好L1升降機。（住戶提供圖片）

《香港01》今早到廣發大廈了解情況，大廈兩部升降機只有L1升降機如常運作，但L2升降機有待維修，並以圍欄圍著。現時大廈居民上落均依賴L1升降機。保安指，升降機公司知道有一部升降機未能正常運作，但因業主立案法團尚未報價，故未有安排工人維修。

不願透露姓名的住戶表示，大廈早前已恢復食水及電力供應，惟鹹水缸及兩部升降機的維修工程卻要等保險公司及公證行批核報價單才可進行，所以相關事宜一直拖延，這段時間居民唯有用食水沖廁，上落樓也要行樓梯。直至2月21日，業主立案法團終安排工人維修好L1升降機；3月5日鹹水缸亦完成維修，終恢復鹹水供應，自此居民的生活才大致稱得上「復常」。

住戶投訴，2月21日L1升降機維修完畢後，曾有法團委員引述升降機公司人員指，機電工程署人員也有到場檢查，豈料使用不足兩周又故障，導致困𨋢；幸迅速修妥，至昨晚9時回復正常。

大廈的大堂貼有通告，指本周一（6日）晚上舉行業主特別大會，會上會商討及議決升降機、消防系統、供水系統等維修工程及集資事宜，記者因此致電該大廈的業主立法團主席，查詢相關決定及安排，惟暫未獲回應。