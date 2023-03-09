持刀賊劫土瓜灣報紙檔求「奶粉錢」　女檔主受傷　33歲男被捕

土瓜灣一個報紙檔周日（5日）遭獨行男賊持刀打劫，男賊突然闖入報紙檔，亮出軍刀指嚇女檔主，聲稱「個仔無奶粉食，畀1,000蚊買奶粉」，得手後逃去無蹤，女檔主手指遭到鎅傷，自行報警求助，清醒送往伊利沙伯醫院治理。

《香港01》記者今晚（9日）到場了解，女檔主憶述案發經過，表示仍然心有餘悸，「無諗到會咁，幾十年未試過有人打劫我」。

警方經深入調查後，今日（9日）在旺角快富街拘捕一名33歲姓曾男子，涉嫌行劫，曾男同時涉嫌與上周六（4日）一宗油麻地中醫診所行劫案有關，現正被扣留調查。兩宗案件合併交由油尖警區重案組跟進。



檔口有4部閉路電視增強保安。（朱永倫攝）

現場是土瓜灣落山道21A號一個報紙檔，經營至少20年，未曾發生過劫案，過往24小時營業，最多只有醉酒或精神紊亂人士上前騷擾，現時營業時間改為早上6時至凌晨12時，由66歲女檔主邱太和其長子輪流「睇檔」，每逢周日街道變得比較冷清，檔口有4部閉路電視加強保安。

邱太憶述案發經過。（朱永倫攝）

邱太今晚向《香港01》記者憶述案發經過，當日晚上7時許，邱太獨自在上址工作，等候長子接更，突然一名男子手持軍刀闖入報紙檔，用手掩住其口聲稱「唔好叫」、「無辦法，對唔住」、「個仔無奶粉食，畀1,000蚊我買奶粉」，邱太指對方將她推往檔內，又不斷用手拍打，及以刀鋒刺向其腹部，於是她用手阻擋，「驚佢篤到我，嚇到我死死吓」，於是無奈從櫃桶中取出1,000元交給賊人，對方得手後逃去無蹤。其後邱太方發現左手手指被鎅傷，「我都唔覺痛，（賊人）走咗我先見到流血」。

賊人身穿黑衫黑褲，而且戴帽和口罩，手持一個白色大袋。（受訪者提供）

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報紙檔閉路電視片段所見，事發不足兩分鐘，賊人身穿黑衫黑褲、戴帽和口罩，從一個白色大袋中取出利刀闖入報紙檔，繼而推跌邱太，雙方糾纏一輪，最終邱太從櫃桶取出現金交給賊人，隨後賊人將錢放入白袋中，繼而轉身往土瓜灣道方向施施然離開。

邱太報警後被送往伊利沙伯醫院接受治理，警方經調查後，案件列作行劫及有人受傷跟進，正追緝一名年約30歲男子。邱太指目前貼上膠布工作，但傷口仍然滲血，訪問期間，邱太幼子到場探望母親和協助換膠布，形容「嚇死」，以前現場一帶治安良好，但現時每逢周日變得冷清，懷疑賊人案發前曾踩線。

即使事隔多日，邱太仍然猶有餘悸，「無諗到會咁，幾十年未試過有人打劫我」，今早（9日）有客人到檔口買煙，輕拍檔口上報紙，都令她想起當晚遇劫情景，「以為（賊人）又嚟」。

警拘33歲男 同涉另一劫案

警方表示，今日（9日）在旺角快富街以涉嫌行劫罪名拘捕一名33歲姓曾男子，涉嫌周日（5日）在紅磡區發生的一宗行劫案有關，涉嫌以刀指嚇一名報紙檔女負責人，並劫去約1,000元後離去。該名女負責人手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

另外，曾男涉嫌上周六（4日）傍晚6時許在油麻地渡船街240號一間中醫診所以一把10寸長的牛肉刀指嚇一名69歲姓蔡男子，劫去1,000元。曾男現正被扣留調查，兩宗行劫案件合併交由油尖警區重案組人員跟進。