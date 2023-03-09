上水37歲男撻朵「叮噹」　向最少13店「收陀地」　涉勒索被捕

大埔警區留意到近期在上水巷仔街、新康街、新功街以及新祥街一帶懷疑有商戶被索取保護費，大埔警區反三合會行動組隨即主動調查案件，初步調查相信最少13間商戶被索取保護費，經深入調查後，昨晚（8日）在上水天平邨拘捕一名37歲姓曾男子涉嫌「勒索」，現正被扣留調查。案件目前仍在調查當中，警方正積極與商戶聯絡，以確定是否有更多受害者。



據了解，曾男綽號「叮噹」，報稱無業，有黑社會背景，獨自行事，主要針對美容店及美妝店，本年初向該13間商店聲稱收取保護費、雜費或清潔費，每次勒索金額由300元至3000元不等，案件交由大埔警區反黑組跟進調查。

根據盜竊罪條例第210章第23條，任何人以恫嚇方式作出不當的要求，不論他自己將會獲益與否，都屬干犯勒索罪；一經定罪，最高刑罰為監禁14年。

警方呼籲，任何人或商戶如被不法份子收取保護費，應果斷拒絕，及早報警求助，警方重申對於所有黑社會活動採取零容忍的態度，必定嚴厲打擊。如任何人或商戶在上述一帶曾受到不法分子滋擾或恐嚇，請致電3661 3700至上水警署，與大埔警區反三合會行動組人員聯絡。