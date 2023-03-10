兩賊潛相思灣村獨立屋爆竊　驚動鄰居事敗　警圍捕1男落網1人在逃

今日（10日）凌晨兩名賊人趁著西貢相思灣村一幢獨立屋的戶主熟睡，潛入單位爆竊，豈料驚動附近鄰居，於是放下贓物逃去。警方接報到場圍捕，截獲及拘捕一名中國籍疑犯，並懷疑他與周三（8日）同村另一宗爆竊案有關。由於尚有一賊人在逃，警方圍捕行動仍然繼續。警方呼籲市民時刻提高警覺，如遇到可疑人士，應立刻致電999報案。



將軍澳警區署理總督察（行動）陳展衡交代案情。（黃偉民攝）

將軍澳警區署理總督察（行動）陳展衡指，今日凌晨4時許，有兩名賊人趁著相思灣村內一幢獨立屋的戶主熟睡，潛入單位爆竊，惟驚動了附近鄰居，疑犯隨即放下贓物，往清水灣方向逃去。東九龍衝鋒隊第4隊及將軍澳警區特遣隊接報趕往現場圍捕。

行動期間，警員在清水灣道近兩塊田的巴士站，截獲一名年約40歲、操普通話的中國籍男子，在他身上檢獲少量現金及一張往來港澳的通行證，懷疑他與凌晨相思灣的爆竊案與前日（8日）同村的另一宗爆竊案有關，遂以涉嫌爆竊將其拘捕，案件交予將軍澳警區刑事調查隊第4隊跟進。

由於尚有一名賊人在逃，警方在釣魚翁及兩塊田的圍捕行動仍然繼續。警方呼籲市民時刻提高警覺，要鎖好門窗，提防盜賊，如遇到可疑人士，應立刻致電999報案