警多部門旺角大反黑　兩日搗10間黃賭毒場所　57人被捕

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、重案組、特別職務隊、牌照課及西九龍總區機動部隊，一連兩日（9日至10日）展開代號「疾響（DASHREBOUND）」反罪惡行動，大規模打擊三合會收入來源及遏止青少年犯罪活動，突擊搜查區內多個住宅、商業單位、遊戲機中心、桌球室、酒吧及夜總會等場所，搗破5個懷疑非法釣魚機賭場、2個懷疑賣淫場所、1個懷疑毒窟及2個懷疑色情光碟分銷中心，合共拘捕57人。



行動中，警方合共拘捕57人。（警方提供）

被捕人士包括35名本地男子、2名內地男子、19名本地女子及1名本地女子，年齡乎28至67歲，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」、「管有淫褻物品以供發布」、「非法入境」及「未能出示身份證明文件」。其中3名被捕女子因欠交罰款被通緝。

行動中，人員共檢獲28部釣魚機、約4,000元賭款、約8,000隻市值約21萬元色情光碟及市值約1萬元的懷疑海洛英毒品。

警方一連兩日（9日至10日）於旺角大反黑，搗破多間黃賭毒場所，合共拘捕57人。（警方提供）

警方表示，對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法；同時，警方會繼續加強青少年的守法意識，提醒年青人切勿為獲取報酬而被利用或參與非法活動。