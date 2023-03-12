疑小童突開車門致3人跌出車　專家指司機涉3錯：無被後車撞算好彩

荃灣荃青交匯處今午（12日）發生私家車自炒，有3人「跌出車」的交通意外，據了解，事發前車內有小童突然打開車門，意外中3歲男童、4歲女童及39歲女傭跌出車外，幸各人僅受輕傷，清醒送院治理。

香港汽車會會長李耀培接受《香港01》訪問時，形容今次全部傷者僅受輕傷是「好好彩」，又指出司機在事件中有幾項疏忽，包括容許兒童獨坐且無扣好兒童專用安全帶、無要求成年乘客扣好安全帶，以及未有好好利用車上的「中央鎖」（central lock）或「兒童鎖」（baby lock）鎖好車門。



香港汽車會會長李耀培形容今次意外中，跌出車外的3人僅受輕傷是「好好彩」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培指出，假如私家車在高速公路或繁忙道路行駛時發生同類意外，乘客跌出車後，可能會被後車撞倒，後果就很嚴重。他估計今次跌出車的兩名小童及女傭因無被其他車撞倒，所以才會僅受輕傷，形容「好好彩」。他認為今次意外對父母和其他司機均是很好的警醒，提醒他們若車上有幼童，一定要安置好或使用兒童安全籃，即使兒童年紀稍長，亦要使用汽車專用的兒童安全座椅，才可保障兒童乘車安全。

今次意外懷疑是車上有小童突然打開車門後，私家車「自炒」而令兩名小童及一名女傭跌出車外。李耀培估計，如發生此類意外，司機可能有三大疏忽：

1. 容許小朋友獨坐且無扣好兒童安全帶：

李耀培表示，如果車上載有年幼兒童，不應讓其獨坐一個座位或坐在車頭（副駕駛座）。他估計涉事私家車沒有設置兒童安全座位或兒童安全帶，或者兩名兒童未有扣好兒童安全帶，所以才會跌出車外。

他指出，假如乘車幼童未滿1歲，應使用汽車用的兒童安全籃，這類安全籃可與車的安全帶或特定裝置連結，除應將籃扣緊外，將幼兒放入安全籃後，亦應為其扣好安全籃上的安全帶。至於其他未能獨自坐好的幼童，以及12歲以下兒童，亦應使用兒童安全椅並扣上安全椅的安全帶。李耀培舉例，2、3歲兒童應視乎身型決定使用安全籃或安全座椅；5、6歲兒童雖然可以獨自坐穩，但若使用車上的成人安全帶，在車禍中安全帶索緊時，就會箍住兒童的頭部或頸部造成危險，故建議兒童一定要使用兒童安全帶或安全座椅。

2. 容許乘客無扣好安全帶：

意外中一名女傭亦跌出車外，李耀培相信沒配戴好安全帶，而司機沒有察覺下就開車，「攬咗安全帶就唔會跌出車外嘅」。

3. 無好好利用車上中央鎖或兒童鎖：

李耀培指出，無論車上是否有兒童，行車時都應鎖好車門。大部分汽車均設有「中央鎖」（central lock），鎖上後在行車期間，除司機位的門外，並他門均無法從內打開；至於較舊款的汽車即使沒有中央鎖，後車門也會設有「兒童鎖」（baby lock），上鎖後無法從內開門，必須在下車後才可從外開門。他估計司機沒有鎖好中央鎖或兒童鎖，令車上小童有機會自行開門。

運輸署：兒童乘車應用認可兒童束縛設備

便攜式嬰兒籃（運輸處圖片）

根據運輸署《道路使用者守則》第五章「所有駕駛人須知」，3歲以下兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備；如私家車後座亦設有此設備，這些兒童坐在該座位時，亦須符合這項要求。至於私家車上3歲或以上兒童亦應使用兒童束縛設備，以加強保護；如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。

（運輸處圖片）

《守則》指出，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩）的嬰兒，應躺在放在汽車後座的便提式嬰兒床上或嬰兒籃內；如屬專用於汽車的嬰兒床，則應根據廠商的指示使用所提供的縛帶及／或適當的固定點固定於後座，並把兒童放好在嬰兒床。9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩）的兒童最好使用兒童安全椅，安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

（運輸處圖片）

至於3至12歲（或體重15至36公斤）的兒童，應使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。12歲以上或體重超過36公斤的青少年則可使用普通安全帶。

意外發生於今午（12日）約5時16分，31歲陳姓司機駕駛的私家車駛至荃青交匯處時「自炒」。據了解，事發前車上有小童突然打開車門。意外中司機的4歲女兒、3歲兒子要及39歲女外傭跌出車外，幸值手腳輕傷，清醒送瑪嘉烈醫院治理。