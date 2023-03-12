深井逾30鐵騎狂飆遇截　5車非法改裝被拖走　20歲女學神涉2罪被捕

警方新界南總區交通部今日（12日）下午約5時接獲市民投訢，指有30多架電單車於青山公路-深井段高速行駛，不但造成滋擾，而且對其他道路使用者構成危險。警員接報到場，在深井深慈街8號對開進行截停調查，發現5輛電單車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》非法改裝，該批車輛被拖往大欖涌車輛檢驗中心作進一步檢驗。

另外，警員向另外3輛電單車司機發出欠妥車輛報告，並向4輛電單車司機分別發出2張交通傳票及2張定額罰款通知書。其中一名20歲本地女電單車司機因電單車學牌過期而沒有續領，涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查，案件交由新界南總區交通部執行及管制組第二隊調查，警方不排除有更多人被捕。



警方發現5輛電單車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》進行非法改裝，該批車輛被拖往大欖涌車輛檢驗中心作進一步檢驗。（警方提供圖片）

警方呼籲駕駛者切勿以身試法，並強調「駕駛時沒有第三者保險」乃嚴重罪行，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

警方並會繼續加強執法打擊非法改裝車輛及其他交通違例事項，指出這些事項除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。人員會繼續透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通，保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。