海關檢30萬元乾魚翅魚肚　為受管制瀕危物種　拘捕兩東主

​香港海關上周四（9日）在香港國際機場檢查兩批從孟加拉抵港、報稱是快遞的貨物，偵破兩宗非法進口懷疑受管制瀕危物種案件，共檢獲約270公斤乾魚肚和約50公斤乾魚翅，估計市值約30萬元。跟進調查後，海關人員於上周五（10日）和上周六（11日）進行拘捕行動，在上水和上環拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別為31歲和33歲。



海關有組織罪案調查科第二組調查主任賴兆銘表示，海關機場課人員上周四揀選兩票由孟加拉運港、報稱是快遞的貨物。X光影像顯示貨物呈現橙色狀態，內容大小不一，相信為兩款混雜的魚肚。由於混雜運送兩款大小不一的貨物情況不常見，引起海關人員懷疑，經檢查後懷疑其中一種魚肚有機會受管制，經漁護署化驗後，證實約270公斤的魚肚為附錄二瀕危物種，市值約27萬元。有組織罪案調查科接手跟進調查，發現收貨地址為上水貨倉，遂進行監控遞送行動，並拘捕31歲男子，他報稱為公司東主。

調查主任周俊雄則指，另一宗案件中，不法分子利用不受管制的魚肚作為掩飾，將受管制的魚翅藏於貨物底層。經檢查後，海關發現受管制的魚翅，漁護署鑑定後同屬附錄二瀕危物種，市值約3萬元。人員進行監控遞送行動，喬裝為物流公司職員，將貨物派送至上環收貨地址，待33歲海味店東主收貨後，隨即將他拘捕。

高級調查主任黃志強表示，不法分子利用魚目混珠的手法，透過正常物流運作，將貨物混於正常快遞貨物中；同時利用不受管制的魚肚掩飾，企圖隱藏瀕危物種，避免海關發現。