警青葵公路截七人車　揭司機毒駕涉多宗罪　順籐摸瓜再拘兩男女

今日（14日）新界南交通警在青葵公路以車牌識別系統偵測到一輛七人車的行車證過期半年，於是上前截查，豈料七人車加速逃走，但最終被警員截停。警員發現男子原來停牌期間駕駛，又曾吸食毒品，更發現他身上有一張酒店匙卡，順籐摸瓜之下，警員再到酒店埋伏，拘捕多一男一女涉嫌藏毒。警方現正調查三人的背景。



新界南特遣隊高級督察文志良指，上午10時許，新界南交通警員駕車在青葵公路巡邏，警車上的車牌識別系統偵測到路面一輛七人車的行車證過期半年，警員於是上前截查。惟七人車即時加速逃走，其間不斷切線，險些撞上警車。警員最終在青葵公路近長青隧道出口將七人車截停，車上只有44歲男司機。

警員見司機精神欠佳，疑曾吸食毒品，即場為他做藥物測試，結果對氯胺酮呈陽性反應。警員更發現男司機原來在停牌期間駕駛，又因欠交罰款被通緝，司機涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「危險駕駛」及「藥後駕駛」被捕。

警員又在男司機身上檢獲一張酒店房匙卡，新界南特遣隊遂趕到酒店埋伏，發現53歲男子及32歲女子離開酒店房間，於是上前截查。警員在男子的襪筒內檢取兩包毒品，遂以涉嫌藏毒拘捕二人，其後又在酒店房間檢獲可卡因及用過的冰壺。

警方指被捕三人屬朋友關係，租用酒店房間用作吸毒，由於檢獲的毒品份量少，相信屬自用。警方現正調查三人的背景。