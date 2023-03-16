警破「積分到期」騙案集團拘10人包括16歲學生　170案損失$200萬

不少市民會以不同方式賺取積分換取禮物，有犯罪集團覷準機會，偽造一個電訊集團會員平台的釣魚網站，繼而發送約5,000條SMS文字訊息，向受害人訛稱其積分即將到期，誘騙他們點擊釣魚網站連結，甚至以支付1元手續費為借口，要求受害人輸入信用卡等資料，得手後將相關資料綑綁至多個電子錢包，再安排「車手」到全港購物，干犯大約170宗相關騙案，事主損失金額高達200萬元，警方今日（16日）拘捕10人，當中包括兩名16歲學生。



犯罪集團發送約5,000條SMS文字訊息，向受害人訛稱其積分即將到期，誘騙他們點擊釣魚網站的連結。（陳浩然攝）

涉案6男4女年齡介乎16至48歲，其中兩名16歲被捕人報稱學生，其餘人來自各行各業，和涉案會員平台、銀行和信用卡公司無關，部分被捕人更是骨幹成員，分工仔細，每個人擔當不同角色，涉嫌「串謀欺詐」罪名，現正被扣查。

犯罪集團偽造一個電訊集團會員平台的釣魚網站，以騙取受害人信用卡資料。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）總督察戴子斌交代案情指，部門去年11月發現有犯罪集團在本港活躍，偽造一個電訊集團會員平台的釣魚網站，向不同市民發送約5,000條SMS文字訊息，訛稱其積分即將到期，利用他們想透過積分換取禮物的心態，誘騙他們點擊釣魚網站連結，集團更以支付1元手續費為借口，要求受害人輸入個人資料、信用卡資料和一次性驗證碼，集團將相關資料綑綁至多個電子錢包，再安排「車手」到全港購物，購買家居電器、手提電話、遊戲機，以及遊戲點數卡，繼而轉售圖利。

網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）總督察戴子斌交代案情。（陳浩然攝）

部門今日展開代號「丹心」行動，在全港多個地方拘捕10人，檢獲4部電腦、14部手提電話、3部路由器，經調查後相信集團去年12月至今年2月運作，干犯約170宗相關騙案，損失金額高達200萬元，有個案受害人甚至損失過萬元。

戴子斌呼籲市民，網上騙案日益複雜，市民小心來歷不明訊息，切勿輕易提供個人和信用卡資料，如有懷疑，應該向會員平台官方網站或應用程式求證，而且使用警方應用程式「防騙視伏器」，一旦懷疑受騙，請致電18222，重申「串謀欺詐」和處理贓物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判14年，另外，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。