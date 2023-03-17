跨部門反黑工及水貨客行動　共拘56人

入境處一連四日（3月13日至16日）在全港各區展開反非法勞工行動，包括連同香港警務處和勞工處執行的「權能者行動」，及連同香港警務處執行的「風沙行動」，合共拘捕56人，包括36名懷疑非法勞工、10名涉嫌聘用非法勞工的僱主、4名涉嫌協助及教唆者、5名逾期逗留人士及一名非法入境者。



行動中共拘捕36名懷疑非法勞工、10名涉嫌聘用非法勞工的僱主、4名涉嫌協助及教唆者、5名逾期逗留人士及一名非法入境者。（入境處提供）

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了一個裝修中單位，拘捕一名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為一名36歲男子。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名40歲男子。

此外，於「權能者行動」中，執法人員於中區、東區、灣仔區及西區搜查了169個目標地點，包括商業大廈、按摩店、餐廳及零售店鋪，共拘捕31名懷疑非法勞工，其中13人持行街紙，1人同時涉行使及管有懷疑偽造身份證，以及9名涉嫌聘用非法勞工的僱主、4名涉嫌協助及教唆者、5名逾期逗留人士及一名非法入境者，全部人年齡介乎26至88歲。除了其中一名懷疑黑工外，其餘人士已交由入境處跟進。

另外，於「風沙行動」中，執法人員於上水嘉富坊、寶石湖路及新運路共拘捕1男3女，涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，年齡介乎37至53歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括化妝品、保健產品、藥物及護膚品。