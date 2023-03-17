港男夥內地同鄉組「爆竊二人組」 扮工人潛深水埗地盤偷工具被捕
撰文：陳傲淇 梁偉權
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深水埗在近期發生多宗地盤爆竊案，超過25萬元的工具被盜，包括鋸、油壓鑽及電批。警方經追查後，拘捕兩名男子，分別一名持雙程證內地男及一名本地男。兩名賊人為同鄉，揀選地盤收工時段犯案，戴起地盤安全帽扮工人，蒙混在人群，潛入地盤。兩人各被暫控一項爆竊罪，明日提堂。
警方在去年年底至今年3月，接報深水埗區內發生多宗地盤爆竊案，當中7宗案件，涉及兩個住宅地盤，涉7個不同工程承辦商。超過170件工具被盜去，包括鋸、油壓鑽及電批，總值高達25萬元。
警方深水埗警區刑事部督察李健欣表示，經調查後，警方分別於3月15日在長沙灣深盛路拘捕1名持雙程證的姓伍內地男子，以及於昨日（16日）在汝洲街拘捕一名姓余本地男子，並檢獲價值$10萬工具。兩人現正被扣留調查，各被暫控一項爆竊罪，並於周六（18日）在九龍城裁判法院提堂。
長沙灣分區特遣隊督察陳曉欣亦指，兩名賊人為同鄉，互相認識。兩人會藉著地盤收工，人流混雜時，戴上地盤安全帽假扮工人，減低保安員戒心，混在人群裏，再入地盤內搜掠。警方呼籲承辦商應提高警覺，要先確認工人身分才批准內進，以及預先在工具上做標記。