港男夥內地同鄉組「爆竊二人組」　扮工人潛深水埗地盤偷工具被捕

深水埗在近期發生多宗地盤爆竊案，超過25萬元的工具被盜，包括鋸、油壓鑽及電批。警方經追查後，拘捕兩名男子，分別一名持雙程證內地男及一名本地男。兩名賊人為同鄉，揀選地盤收工時段犯案，戴起地盤安全帽扮工人，蒙混在人群，潛入地盤。兩人各被暫控一項爆竊罪，明日提堂。



警方深水埗警區刑事部督察李健欣及長沙灣分區特遣隊督察陳曉欣交代案情。（梁偉權攝）

警方在去年年底至今年3月，接報深水埗區內發生多宗地盤爆竊案，當中7宗案件，涉及兩個住宅地盤，涉7個不同工程承辦商。超過170件工具被盜去，包括鋸、油壓鑽及電批，總值高達25萬元。

警方深水埗警區刑事部督察李健欣表示，經調查後，警方分別於3月15日在長沙灣深盛路拘捕1名持雙程證的姓伍內地男子，以及於昨日（16日）在汝洲街拘捕一名姓余本地男子，並檢獲價值$10萬工具。兩人現正被扣留調查，各被暫控一項爆竊罪，並於周六（18日）在九龍城裁判法院提堂。

長沙灣分區特遣隊督察陳曉欣亦指，兩名賊人為同鄉，互相認識。兩人會藉著地盤收工，人流混雜時，戴上地盤安全帽假扮工人，減低保安員戒心，混在人群裏，再入地盤內搜掠。警方呼籲承辦商應提高警覺，要先確認工人身分才批准內進，以及預先在工具上做標記。