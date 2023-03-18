通緝犯駕七人車葵涌遇查　棄身份證撞警車後逃去　一警閃避時跌傷

葵涌發生撞警車逃走事件。今日（18日）凌晨約1時28分，一輛警車巡經和宜合道143號近梨木道時，發現一輛七人車停泊路邊，男司機形跡可疑，惟上前截查期間，有人突加速撞開警車，絕塵逃去。事後警車被撞至剷上行人路，撼向巴士站鐵欄。警方立即展開「捷進行動」追緝在逃私家車，但暫時未有所獲。事故中，一名男警閃避時跌倒，手腳受傷，被送往瑪嘉烈醫院治理。



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消息稱，事發時葵涌分區軍裝巡邏小隊警車巡經達利中心對開，發現一輛白色七人車停於路邊雙黃線，車上男司機形跡可疑，警車遂停於其前方準備截查。當時警車上兩名警員下車，駕車警員站於警車旁戒備；另一名同袍則上前要求七人車男司機出示駕駛執照及身份證明文件。

據了解，該車男司機交出身份證後，警方發現他因欠交告票罰款而被通緝，有人隨即加速駛走，撞開警車後，瘋馳往暢榮路方向逃去。當時站於警車旁邊的男警猝不及防，閃避期間頓變滾地葫蘆，手腳擦傷。現場遺下相信屬於在逃司機的發泡膠飯盒及竹籤，警方檢走調查。案件列作「狂亂駕駛」處理，葵青警區刑事調查隊正追緝該名年約40至50歲、壯身材、蓄短黑髮、身穿白色短袖衫的本地男子歸案。

涉事警車被撞至剷上行人路，撼向巴士站鐵欄。（黃江奇攝）