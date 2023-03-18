警新界南設路障打擊公共服務車輛違例　發逾300張告票扣查29輛車

新界南總區交通執行及管制組與新界南各警區人員3月15日至3月17日一連3日在新界南區各主要道路進行代號「駒始」(KICKSTARTER)的執法行動，打擊公共服務車輛交通違例事項。



行動中，警員設置多個路障截查約850輛公共服務車輛，並發現當中29輛公共服務車輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，當中包括涉及嚴重殘缺的6輛小巴、22輛的士及一輛旅遊巴，該些車輛已被扣查，以作進一步檢驗。警員亦向另外5輛公共服務車輛的司機發出欠妥車輛報告。警方不排除稍後會向有關司機及車主以傳票方式檢控。

此外，警員亦截查涉嫌違反交通規例的多輛公共服務車輛，違規事項包括超速、切雙白線、在限制區上落客、在汽車移動時使用流動電話等，警員已向有關司機發出139張告票及13張傳票。警員亦向違例停泊公共服務車輛發出151張定額罰款通知書。

警方呼籲駕駛人士，車輛殘缺是違法行為，並且會嚴重影響到其他道路使用者及行人安全。違例者一經定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁1年。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，駕駛人士切勿以身試法。