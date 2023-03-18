有片｜咪錶疑逾期遭抄牌　男子斥警阻入錶　終因喧嘩被捕

社交平台流傳三段影片，拍攝到一名男子因抄牌問題與警員爭執，他聲稱警員到場時，咪錶位仍未過鐘，但當他想入錶時卻遭警員「㩒手」阻止，其後再被抄牌。男子不值警方所為，大聲質問在場警員：「你話我嬲唔嬲？點解你要㩒X住我隻手啊？你覺得你啱咩？」警員未有反駁，僅不斷重複：「先生，你冷靜少少先。」惟最後一段影片卻拍到男子被警方拘捕帶署調查，男子指：「佢（警察）話我公眾地方喧嘩啊。」



警方指，事件發生於周三（15日）晚10時25分，44歲姓趙男司機因抄牌問題與警員爭執，其間趙男情緒激動叫囂，警員最終拘捕趙男，涉嫌在公眾地方行為不檢，案件交由深水埗刑事調查隊第3隊跟進。



消息指，警方較早時間接報指上址有交通違例情況，深水埗軍裝巡邏第一小隊人員到場執法時，發現一輛車輛停泊的咪錶未入錶，準備發出告票時，車輛司機趕回來入錶，警員見狀批准他入錶，惟作出口頭警告提醒，當時司機已曾吵鬧。

數十分鐘後，警員完成其他執法行動後，巡回上址時，發現咪錶已逾時，遂準備發告票，該車司機再度跑至，情緒激動及講粗口，企圖擾亂正在發告票的人員，吸引途人圍觀。司機嘗試入咪錶，並用手遮擋，阻止警員發告票，表現不合作，並繼續吵鬧。警員為防範其阻礙正在發出告票的人員執行職務，用手擋開司機，當時警員有錄影現場情況作紀錄。

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綜合網上流傳的三段影片內容，事發地點為石硤尾站寶血會上智英文書院對開，黑衫男子與多名警員因抄牌問題爭執，黑衫男多次指警員「㩒手」阻他入錶，旁邊一名疑似黑衫男親友的女子亦問警員：「咁你有無㩒住佢先得㗎？你㩒住人隻手，唔畀人入錶啊嘛。」警員僅不斷重複：「先生，你冷靜少少先。」

雙方爭拗未有停止，黑衫男又再大聲講述事件經過，他指事發前15分鐘曾經入錶，然後警察來到上址時，錶位仍未過鐘。但當男子想再次入錶時，卻被警員「㩒住隻手」阻止，黑衫男續指：「（警察）話要我攞身份證帶我走，轉個頭就搵人抄牌，你話我嬲唔嬲啊？」

黑衫男愈說愈激動，大聲質問在場警員：「你話我$320畀唔起咩？依家隔離鄰舍我都幫佢畀啊，不過我條氣唔X順咋，你嘅態度唔X得啊，你嘅行為啊，點解你要㩒X住我隻手啊？你覺得你啱咩？」現場有不少途人圍觀，黑衫男又說：「你睇吓咁多（途人）企喺到，聽我講你點樣衰啊。」

最後片段拍攝到黑衫男被警方用手銬鎖上，疑似其親友的女子問道：「你呢個乜嘢法啊？可唔可以話畀我聽咩事啊？」黑衫男即指：「佢（警察）話我公眾地方喧嘩啊。」在場多名警員指：「得啦，我哋影哂啦，唔好再講啦」、「有嘢返差館講」、「好文明㗎香港」等。在場一名男子即笑道：「係啊，文明抄牌啊。」

警方表示，事件發生於周三（15日）晚10時25分，一名44歲姓趙男司機，因抄牌問題與警員爭執，其間趙男情緒激動叫囂，警員拘捕趙男，涉嫌在公眾地方行為不檢，案件交由深水埗刑事調查隊第3隊跟進。