警「動物守護‧社區大使」計劃委員今就職　頒獎嘉許守護動物人士

警務處「動物守護．社區大使」計劃（計劃）自2021年啟動後，全面推行動物守護的工作，鼓勵更多市民支持及協助打擊殘酷對待動物的行為。計劃第二屆中央諮詢委員會就職典禮暨嘉許禮於今日（18日）在警察總部舉行，由警務處處長蕭澤頤委任13名中央諮詢委員會委員。而計劃的中央諮詢委員會主席警務處助理處長 (資訊系統) 關翠貞則委任六個總區共65位的「動物守護．社區領袖」。



另外，為了表揚於過去兩年為守護動物付出努力的機構、單位以及提供情報的公眾人士，蕭澤頤頒發「動物守護者」嘉許狀予於2021至2022年冠絕獸醫界舉報懷疑涉及殘酷對待動物的案件的城大動物醫療中心、提供殘酷對待動物案件情報的非牟利動物組織「兔廬」，以及積極拯救流浪貓狗的動物義工May Chow。此外，警方亦頒發獎狀予於過去兩年在總區層面上有傑出表現的「最佳動物守護‧社區領袖」及「最佳動物守護‧社區大使」。

蕭澤頤表示，第一屆計劃舉辦多項不同宣傳教育活動，藉以提升公眾愛護動物的意識，實體參與人數超過 73,000 人，而線上的觸及人次更近 620 萬人次。他預告第二屆計劃將深化學校教育方面的工作，為學生提供具規模及多元化的訓練課程，從小培養學生愛護動物的正向價值，將「守護動物，尊重生命」的信息傳遍香港社會。