警搗破天水圍私人住宅製毒工場　拘34歲男檢400萬元可卡因

販毒集團利用天水圍私人住宅製毒儲存再分銷，遭警方破獲及檢約400萬元毒品。警方根據情報分析及深入調查後，鎖定一名男子及一個位於天水圍的私人住宅單位，懷疑男子以單位作毒品製造工場及毒品儲存倉庫，並將製好的毒品交予販毒集團在本地進行分銷。

經連日部署後，人員於前日（17日）採取反毒品行動，在天水圍濕地公園路一個私人住宅單位外，截查一名姓黎34歲中國籍男子，在其身上檢獲4小包毒品，並在其租用的單位內，檢獲4.3公斤懷疑可卡因及一批懷疑用作製毒的工具，包括煤氣爐、煮食工具、電子磅等，毒品市值超過400萬港元。警方以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕該名男子。被捕男子報稱無業，有黑社會背景，現被警方扣查，他將被暫控販毒及製毒罪名，將於東區裁判法院提堂。



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港島總區特別職務隊第一隊高級督察楊雅融表示，警方留意到，不法分子利用偏遠及保安較為嚴密的大型私人屋苑作製毒工場及毒品倉庫，加大警方調查難度。警方亦相信，上址工場背後由黑社會集團操控，警方不排除會有更多人被捕。警方重申，販毒及製毒為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

疑犯被捕。(警方圖片)