屯赤隧道的士瘋狂逆線危駕200米　險迎頭撞兩車　專家質疑入錯位

網上今日（19日）瘋傳一條的士瘋狂逆線行駛的「車cam」影片，只見有車輛沿屯赤隧道往屯門方向行駛，豈料進入隧道口後，即遇一輛的士逆線迎頭駛至，兩車險發生碰撞。車cam片主立即將車駛至右邊讓路，而前方當時已有另一輛電單車同樣停泊一旁，相信亦險與的士相撞，其實片主與電單車相繼駛離隧道。影片未有交代的士最終如何「重返正途」，但驚險畫面引來不少網民討論，直斥的士司機危險駕駛，「好嚇人啊，係邊個位逆線行先行到去出口？」、「個車牌點拎返嚟？」。

《香港01》記者今晚重返現場一帶了解，估計涉事的士司機在龍富路和龍門路的迴旋處逆線行駛，繼而進入屯赤隧道內，全程大約200米。有汽車專家表示，相信涉事的士司機「唔熟路」所致入錯位，指司機不應繼續冒險往前行駛，反而應該「打死火燈」和停車，抑或停在「影線」內報警求助。



片主駕車進入屯赤隧道。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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facebook群組「車cam L（香港群組）」今日上載事發的「車cam」影片，片長大約31秒，屏幕顯示事發是今日下午3時許，片車開車進入屯赤隧道向屯門方向行駛，進入隧道前，左邊慢線有一輛旅遊巴亦向同一方駛去。片主甫駕車進入隧道，即遇到一輛市區的士逆線迎面駛近，片主繼而當機立斷，將車扭向右邊駛入俗稱「影線」的斜條雙白線，繼而減慢車速避開的士，前方不遠位置有一輛停泊電單車，鐵騎士「打死火燈」，而且不時向後望，相信鐵騎士亦遇到同一個情況，即兩車都幾乎與的士迎頭相撞，惟未知的士最終如何駛離隧道範圍。

影片引來不少網民討論，紛紛留言批評的士司機「好嚇人啊，係邊個位逆線行先行到去出口？」、「點解隧道都可以逆線？真係勁」、「個車牌點拎返嚟」、「差啲就上頭條」。有網民指逆線行車有機會釀成嚴重車禍，已屬「危險駕駛」。

相信涉事的士司機在龍富路和龍門路的迴旋處逆線行駛，繼而駛入屯赤隧道內。（王譯揚攝）

《香港01》記者今晚到現場一帶了解，估計涉事的士司機在龍富路和龍門路的迴旋處逆線行駛，繼而進入屯赤隧道內，先後險和電單車及片主車輛發生相撞，全程大約200米，但未知的士駛出隧道後，在哪個位置可回復正常方向行車。

香港汽車會會長李耀培表示，涉事市區的士司機行為比較離譜，估計對方「少行（現場一帶道路）」、「唔熟路」，因而入錯位，形容今次意外未有釀成傷亡是「好好彩」，又指目前GPS都準確顯示道路位置，如果司機不了解目的地一帶道路，建議他們使用GPS。

被問及如果司機發現自己在隧道內逆線行駛時應如何做，李指出司機不應繼續冒險往前行駛，反而立即「打死火燈」和停車，如果情況許可的話，可以慢慢駛後離開隧道，抑或停在「影線」內報警求助，由警方協助離開。

香港汽車會會長李耀培形容今次意外未有釀成傷亡是「好好彩」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

警方回覆《香港01》查詢時指沒有收到相關舉報或報案。至於根據香港法例第374章 《道路交通條例》第37條，「危險駕駛」一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年。