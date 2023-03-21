元朗3煞闖行李箱店施襲淋紅油　店主一家三口遭棍毆受傷流血

元朗一間行李箱店發生襲擊案。今午（21日）近4時，警方接報元朗炮仗坊15號一間地舖，有3名持棍男子闖入施襲，店主一家三口受傷，分別頭部及手部流血，清醒由救護車送博愛醫院治理。



現場為元朗炮仗坊15號地舖「永康皮喼總匯」，店外地面遺有血迹。（王譯揚攝）

現場為炮仗坊15號地舖，是一間名為「永康皮喼總匯」的行李箱專賣店。據悉案發時其中兩名惡煞揮棍襲擊店員，另一人則拿紅油淋潑店內貨物。男女老闆均被打至頭破血流及手部受傷，其中老闆娘傷勢較重，半件上衣染滿鮮血，口罩上有血漬，老闆上衣亦有血漬。店主的女兒亦手部受傷。有熱心街坊為傷者止血，再由到場救護員治理，傷者其後自行登上救護車送院救治。

店外遺下一支折斷的木棍，貨物的包裝袋及門外地下亦遺有血迹及紅油迹。警員其後到場，拉起封鎖線圍封案發位置，並向店舖負責人取閉路電視片段調查。

有街坊指出，行李箱店由店主夫婦與年約30多歲的女兒「親子檔」經營多年，約半年前亦曾遭人淋紅油，但不知原因；又稱附近一帶有「勢力」看管，故近十多年已無人「收佗地」。有目擊者表示，案發時看見3名戴口罩、穿黑衣黑褲及戴黑色cap帽的年輕人走到行李箱店施襲，歷時約一分多鐘，情況混亂，「打完佢咪走囉」，行李箱店老闆娘被打至血流披面，老闆則曾持棍嘗試阻止行兇者逃走無果。店外一個公園當時有不少長者聚集，惟無人表示目擊事發經過。

永康皮喼總匯店方在facebook表示已在元朗經營超過42年，今午4時許發帖表示「今日提早關門不好意思」。《香港01》記者下午嘗試致電聯絡店方，對方表示「𠵱家唔得閒」後掛線。

該店曾於去年11月發帖表示接獲多名顧客投訴，稱有鞋店假冒該店誤導顧客，強調永康皮喼總匯只在元朗炮仗坊開店，且只賣行李箱，沒有賣鞋或其他雜貨。