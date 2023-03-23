刷單員騙案｜經WhatsApp招聘谷名氣　內地女本地男中招失近$40萬

警方昨日（22日）接獲一名26歲姓吳內地女子報案，指在WhatsApp收到招聘廣告，廣告聲稱可透過充當網上刷單員，於網站點擊按鈕以提交優化數據予不同網絡應用程式便能賺取佣金。

受害人遂按指示先後將約333,000元存入至對方指定的5個銀行戶口以作點擊率本金之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第3隊跟進，暫未有人被捕。

另一名受害人是30歲姓葉本地男子，同樣經WhatsApp收到招聘廣告成為刷單員，並按指示先後將約64,000元存入至對方指定的兩個銀行戶口以作點擊率本金之用。為獲取受害人的信任，騙徒初時曾向受害人發放約3,600元佣金。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是報警求助。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。