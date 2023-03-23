新義安群煞聚九龍城麻雀館外　欲「覆桌」出師不利全被逮

周三（22日）下午2時許，一群黑幫惡煞聚集在九龍城龍崗道一間麻雀館外，附近街坊擔心爆發毆鬥，於是報警求助。九龍城反黑組到場，將所有惡煞一網打盡，成功阻止掀起一場「覆桌」戰。

消息指，事件涉及兩個幫派「新義安」及「14K」的衝突。兩派素來結怨，早前因馬鞍山井頭村泊車問題，發生爭執。最近亦有一個新義安門生，與14K人馬爭執後被打傷。新義安遂派人「曬馬」欲復仇，詎料出師不利，13人當場全數被捕。據悉，被捕男子均屬新義安，活躍九龍城一帶，有一半人為綽號「鬼仔銘」的門生，另一半跟從「家輝」。



警方表示，周三（22日）下午2時許接報，指有10多人懷疑在九龍城龍崗道近衙前圍道聚集，警員到場，在上址截停13名男子，年齡介乎18至42歲，並搜查他們停泊於上址的3輛私家車，警員在其中一名24歲姓何男子駕駛的私家車上檢獲兩支膠棍，經初步調查，何男涉嫌藏有攻擊性武器被捕，何男亦和其餘12人同時涉嫌「非法集結」罪名被捕。他們均有黑社會新義安背景。

警員經進一步調查後，在紅磡區拘捕該輛私家車的34歲姓林登記車主，他涉嫌藏有攻擊性武器，該3輛涉案私家車亦被拖走至九龍灣車輛扣留及檢驗中心作進一步調查，所有被捕人現正被扣留調查，案件交由西九龍總區反三合會行動組跟進。