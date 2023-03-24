葵涌私家車遇伏被扑玻璃　逃命時撞另一車　路上遺毒品4人被扣查

葵涌發生毀壞案。凌晨3時許，一輛白色豐田MARK X私家車由禾塘咀街轉入健康街，駛至街尾一幢工業大廈時，突然有多名惡煞衝出，不由分說持硬物圍攻，襲擊全車的玻璃。MARK X司機見狀，立即調頭加速逃走。惟折返近禾塘咀街街口時，一輛深色福士GOLF私家車，恰巧在上址調頭，兩車剛好撞個正著，MARK X更夾在鐵欄上，動彈不得。由於後有追兵，MARK X男司機及男乘客立即棄車逃走。福士上男司機、及兩名男女乘客並無受傷，報案求助。

警員趕至現場，一眾惡煞已逃去無蹤。隨後一名自稱MARK X司機的男子返回現場，協助調查。警犬亦曾到場協助搜索。警方將案件列作「刑事毀壞」及「交通意外」跟進，事件中無人受傷。警方調查期間，據報一名律師樓的「師爺」曾到達現場，但暫未知其由誰聘請。

然而，由於警方發現街頭留有少量懷疑「K仔」毒品，由於暫未知屬誰所有，警員只好將MARK X男司機及福士上的2男1女，全部帶署扣查。其中，福士司機被帶走時，手上拿著一袋嬰兒紙尿片。

上址健康街為一條掘頭路。據知，MARK X司機及乘客，事發時準備前往健康街盡頭一幢工業大廈，參與一個派對，惟甫到達即遭到埋伏。



4人被帶署扣查。其中福士司機(右一)拿著嬰兒紙尿片。

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