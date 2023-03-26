天雨路滑　一日兩警車撞車　車Cam直擊警車失控越線撞燈柱

天雨路滑，多輛車今日（26日）疑因跣胎釀成意外，當中便有兩輛警車先後失控。繼清晨時份在銅鑼灣告士打道有衝鋒車撞石壆損毀後，再有車Cam影片流出，可見有另一輛警車上午在葵涌葵盛圍落斜時失控，越過路中雙白分隔線，撞及路中石壆及交通燈柱。



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今日（26日）清晨約4時45分，1輛隸屬灣仔警區的警車駛至告士打道東行近香港汽車會對開時發生交通意外，肇事警車剷上路中分隔石壆，1個指示牌及2條防撞鐵柱被撞毀，警車車頭位置擱在石壆上，車頭嚴重損毀及漏出偈油，幸車上3名警員未有受傷。據現場消息稱，當時肇事警車接報正趕往灣仔軒尼詩道處理1宗交通意外，而當時因天雨路滑，警車駛至上址時失控發生意外。

另一段網上流傳的車Cam影片，則顯示於上午10時許，一輛警車沿葵盛圍往葵涌方向落斜，駛至葵盛西邨第九座對開燈位時，疑受天雨影響未能及時煞停，駕車警員立即扭右軚，越過路中雙白分隔線及撞向設有交通燈柱的石壆，避免與前車首尾相撞。警車一度停在石壆上，警員其後倒車，曾下車視察車輛損毀情況，相信警員並無大礙。警方表示，於上午10時52分接獲報告，指一輛警車在葵盛圍往葵涌方向發生交通意外，撞向一支燈柱，事件中無人受傷。