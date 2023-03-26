尖沙咀錶舖劫案｜負責人詳列46隻失錶籲小心買賣　最貴售價$66萬

尖沙咀錶舖昨日（25日）發生千萬元行劫案。附近商舖閉路電視拍到4名南亞裔匪徒到重慶站購物商場，前往錶行Rww Watch Company尖沙嘴分店亮刀打劫，約4分鐘掠走46隻價值$1,078萬元的名貴手錶，得手後迅速逃去。警方仍在追緝4名賊人下落。

錶行姓黃負責人在facebook交代劫案，詳列失物名單及手錶號碼，「不要購買來歷不明的手錶…只望大家買賣小心，望香港警方早日捉拿賊人」，網民紛紛留言支持，批評「人神共憤」、「希望早日破案」。



根據Rww Watch Company官方網站，最貴手錶是Rolex Daytona 18K黃金綠面腕錶，售價668,800元。（Rww Watch Company官方網站截圖）

被劫走的46隻名錶以勞力士為主，根據Rww Watch Company官方網站，最貴手錶是Rolex Daytona 18K黃金綠面腕錶，售價668,800元。

勞力士標榜Rolex Daytona 18K黃金綠面腕錶「是特別為耐力賽車手而設的計時工具」，並有五大特色，包括「腕錶的亮綠色錶面設有蝸形小秒針盤，金質鐘點標記及指針塗上清晰易讀的Chromalight夜光物料。中央秒針可以精準到1/8秒，位於9點鐘和3點鐘位置的計時盤分別顯示耗時小時和分鐘。車手從而可以準確得知已用時間，決定如何行駛剩下的路程以最終獲勝。」

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姓黃負責人在facebook交代劫案，詳列失物名單及手錶號碼，「不要購買來歷不明的手錶…只望大家買賣小心，望香港警方早日捉拿賊人」。（facebook截圖）

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事發昨午3時35分，警方接報4名南亞裔賊人闖入一錶店行劫，並持刀指嚇職員，4分鐘內掠走半個飾櫃，奪走46隻名錶，包括45隻勞力士及1隻百達翡麗手錶，初步價值逾千萬元，另外亦奪去職員的手機及約3萬元現金後逃逸。

消息指，匪徒得手後登上接應車輛逃走，據被盜手機GPS最後顯示位置為連翔道漾日居附近。

有鄰近店舖職員指，案發時未有察覺錶舖傳出異常聲響，其後有數名身穿橙色反光衣的男子經過，形容他們很「淡定」，職員指當時亦不以為意，因為商場經常進行工程，惟其後有人走出並呼叫打劫，方知發生劫案。

警方表示，昨日（25日）下午3時35分，接獲錶舖負責人37歲姓黃男子報案，指於上址被4名賊人以兩把約30厘米長的牛肉刀指嚇，並劫去約值店鋪內總值約$1,078萬元的46隻手錶、1萬元的手提電話及約3萬7千元現金。賊人其後登上一輛私家車逃去。

警員接報到場，經初步調查，案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。案件中無人受傷。警方現正追緝4名疑犯，4名年齡介乎約30至40歲非華裔男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時身穿橙色背心、黑色上衣及黑色褲。

警方呼籲，任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 9238與調查人員聯絡。