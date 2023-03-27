網片瘋傳｜中環醉漢趴的士車頭大吵大鬧　司機冒險倒車逆行30米

中環疑有醉漢趴的士大鬧畢打街！網上昨日（26日）瘋傳一段「醉酒漢遇上的士司機」短片，一名懷疑醉酒男子在畢打街滙豐銀行對開，俯臥在一輛緩緩行駛的市區的士車頭冚，大吵大鬧：「你夾住我隻手呀！」、「的士佬！報警囉！」其金髮女友人一度將其拉走，但他仍未肯罷休，掙脫對方後再「定格」站於的士前面，逼得司機冒險於車輛穿插的馬路中央，逆線倒車退後30米，場面驚險。途人見狀不禁驚呼：「不如拉住佢啦，等陣間一下撞死佢，搞出意外呀！」



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相關短片長約1分33秒，未有標明確實時間，但已見有通宵巴士行駛，估計發生於凌晨時分。片中可見一輛市區的士在畢打街1號滙豐銀行對開緩慢前行，當時一名男子俯臥在車頭冚，大叫：「係咪玩嘢呀？你夾住我隻手呀！大晒呀！唔好X玩啦，的士佬！報警囉！」 有等車途人見狀稱：「嘩！佢搞咩呀？」

未幾的士停下，一名相信是女友人匆匆跑至將該名男子拉走，並向的士司機打手勢表示抱歉。惟該男子卻不肯罷休，掙脫女友人的手後，「定格」站於的士正前方。的士司機見狀逆線倒車退後，該男子仍緊貼車頭亦步亦趨，有女途人見狀恐生危險，擔憂高呼：「喂不如拉住佢啦，等陣間一下撞死佢，搞出意外呀！」

其後的士繼續扭軚沿畢打街「S形」退後，至30米外皇后大道中交界始停下，期間一度有通宵巴士駛經，亦有其他的士轉彎閃避，險象環生。片末其女友人再聯同2名男女友人上前勸阻，短片亦到此結束，未知結局如何。

金髮女友人趕至，一度將該名男子拉走。（網上影片截圖）

片段引起網民熱議，紛紛批評該名醉漢「飲多兩杯就發癲」、「唔飲得，唔好學人飲，飲完發酒瘟，呢啲人真係無X用！」、「失禮死人呀！仲以為好型。」亦有人認為醉漢十分幸運，「遇上脾氣唔好司機，一踏油，一個成世無得駕車，另一個成世無得自己行路酒鬧事。」

此外，亦有網民直言的士司機倒車做法愚蠢，隨時因此觸犯危險駕駛罪，「點解要退後？」、「拒載本身最多罰幾千，加埋老危分分鐘坐監加停牌！」、「後車撞倒人或嘢就自己攞嚟衰， 呢啲一定要停車報警！」