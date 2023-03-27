代客泊車變撞車　泊車員疑踩錯油門撞牆　黃色「波子」車頭冒煙

銅鑼灣發生代客泊車變「代客撞車」意外。有網民今日（27日）在社交平台上載一條短片，只見一輛黃色保時捷車頭撞牆冒煙，現場有不少途人圍觀，車上泊車員亦被彈出的氣袋卡住，即使有其他酒店職員幫助亦難以下車。現場傳出兩把男聲以英文對話，車主簡單交代案情，另一人不禁直呼「Oh my god, dude（我的天，兄弟）」。《香港01》正向現場酒店查詢事件。

警方表示，上周日（19日）晚上7時許接報，一名65歲姓陳男子在銅鑼灣禮頓道一間酒店外代客泊車，懷疑踩錯油門撞牆，事件中無人受傷，案件列作「交通意外無人受傷」處理。



網上流傳影片見到，一輛黃色保時捷車頭撞牆並冒煙。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

+ 1

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載涉事短片，片長大約41秒，一輛黃色保時捷車頭撞牆，隨即冒出白煙，車上泊車員亦被氣袋卡住，難以自行下車，旁邊有一名便衣男子了解情況，另一名身穿西裝的酒店職員上前用手機拍下情況。現場有一把男聲直呼「有冇搞錯？」、「熄咗架車好冇呀？」、「咩事呀你？你唔舒服？」，另外，短片傳出兩把男聲英文對話，有車主承認身分和約略交代事情，令到另一人不禁直呼「Holy fxck（X的）」「Oh my god, dude（我的天，兄弟）」。

事件吸引不少途人圍觀，亦有一名短裙女子走近車旁駐足觀望，未知是否認識泊車員或其他在場人士。

短片引來多名網民留言，慶幸無人受重傷，紛紛留言指「好彩無撞到人」、「代客泊車以為有好嘢，點知泊出事 ，不過最緊要人冇事」，亦有網民留言笑言該「報告！安全氣袋操作正常！」。