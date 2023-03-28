往牛頭角私會小鮮肉　丈夫與情敵互毆　30歲女攀窗惹墮樓驚魂

牛頭角發生「三角戀」墮樓驚魂。昨（27日）深夜11時許，警方接報指牛頭角道305號官塘立成大廈傳出爭執及打鬥聲，有人從高處飛墮晾衫架。人員手持盾牌趕抵，證實無人墮樓，並在一單位尋獲2男1女，相信2男曾經互毆，女方一度激動攀窗，驚動保安報警，虛驚一場。涉案姓盧（50歲）及姓楊（22歲）男子分別面、手受傷，同涉「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；姓胡（30歲）女事主則情緒激動，3人同被送往聯合醫院治理。警方相信3人因感情問題爭執，秀茂坪警區刑事調查隊已接手跟進。



現場消息稱，案件疑涉及紅杏出牆的「三角戀」桃色糾紛。身材豐腴的胡女，與盧男為夫妻關係，事發時她疑背住丈夫，前往上址3樓一劏房單位私會楊男。惟丈夫其後到場，與情敵大打出手，期間有人以吸水地拖施襲。胡女「手背手心都係肉」，見二人兩敗俱傷，卻喝止無果，一度情緒激動攀出窗外「尋死」，兩男見狀慌忙將其捉住，幸無釀慘劇。據了解，女事主已不止一次上門，過往亦不時傳出爭執聲。

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