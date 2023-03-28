大埔村屋住戶在家有亮燈　兩猖狂賊照撬鎖入屋掠財　CCTV拍下容貌

大埔林錦公路塘面村發生爆竊案，兩名竊匪昨晚（27日）在村屋單位有人及亮燈的情況下，仍撬鎖入屋搜掠。女住戶心有餘悸，慶幸當時兩個年僅3歲及5歲的兒子在工人的照顧下，待在上鎖的睡房內，而胞妹則在二樓洗澡，未有與竊匪碰面，否則後果堪虞。她將兩名竊匪的容貌上載至社交平台，呼籲街坊要小心門戶，提防竊賊。



▼賊人入屋經過▼



據住戶Stephanie透露，昨晚8時許，她與丈夫皆不在家，其胞妹、傭人及兩名兒子則在家中。晚上約8時30分，家人吃飯後關上客廳燈，但廁所及部分睡房有亮燈。約8時48分，傭人陪伴兩名兒子在一樓睡房內，傭人鎖門後，背靠房門坐着，而胞妹則在二樓洗澡。詎料此時兩名賊人撬毀了地下廚房側門的鎖頭，僅僅花約1分鐘便成功入屋，然後手持電筒檢查客廳，結果遭閉路電視鏡頭拍下容貌。

賊人經過客廳後，懷疑曾上樓搜掠財物，亦試圖進入睡房。據傭人事後憶述，「有一下，感覺到有人擰個鎖，但冇敲門」，當刻傭人不以為然，亦無開門查看。未幾，胞妹洗完澡離開浴室，懷疑是開門聲音嚇退賊人，賊人回到地下廚房，交頭接耳後便倉促逃去，僅取走一個載有少量零錢的袋，兩賊在屋內逗留的時間僅1分鐘。

▼賊人逗留約1分鐘後逃走▼



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當時屋內人士均不知有賊入屋，直至Stephanie發現廚房側門的鎖頭損毀，著丈夫凌晨3時許下班回家時更換，丈夫換鎖時發現內膽損毀情況可疑，遂翻查閉路電視片段，驚揭原來有賊入屋，立即報警求助。

Stephanie懷疑賊人曾「踩線」，甚至明知屋內有人仍入屋爆竊，相當猖狂。她指近一年多了人租住村屋單位，村內的陌生人明顯增加，對治安情況亦感擔心，會考慮加裝閉路電視鏡頭加強保安。她亦將閉路電視截圖上傳至社交平台，呼籲「各位最近要多多小心門戶」。

警方於今日（28日）凌晨4時許接獲一名盧姓男子報案，指其妻子返回大埔塘面村村屋住所時，發現側門鎖頭損毀，報案人更換鎖頭，感到有可疑，遂翻查閉路電視片段，發現有兩名年約40至50歲的中國籍男子進入屋內爆竊。經初步點算後，有財物被人偷走，包括一個約值200元的袋。案件列作「爆竊」案處理，交由大埔警區刑事調查隊第十隊接手調查，正追緝涉案兩賊歸案。