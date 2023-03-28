荃灣九巴兩男互毆　黑衣男挑釁「打死我呀」　終不敵拳頭倒地送院

網上流傳一段片段，拍攝到兩名男子今日早上在一輛69M線九巴上，懷疑因為聲浪問題發生衝突，繼而互相打鬥。一名身穿深藍色衫、綠色褲的健碩男子，在巴士下層關愛座位置，壓着及向另一名身穿黑衣黑褲的男子不斷揮拳，期間雙方互相拉扯。其後，兩男更由巴士將轉戰到街頭，最後黑衣男被打到亳無還擊之力，需要召救護車送院治理。警方將案件列「襲擊致造成身體傷害」跟進，暫時未有人被捕。



片段長約33秒，甫開始可見一名身穿深藍色上衣綠色褲、身型健碩的男子，在巴士下層關愛座位置，壓着及向另一名身穿黑衣黑褲的男子不斷揮拳，期間雙方互相拉扯。黑衣男不甘示弱，曾以雙腳踢向對方試圖反擊，但作用不大。健碩男再主導攻勢，用力連拳揮向黑衣男，更將其整個人拉起。其後雙方在車上互相拉扯，期間黑衣男大喝，「打死我呀，打死我呀，X走你班友呀，快啲開車！快啲開車！」，未幾健碩男一手將他拉出車外，雙方轉戰荃灣街頭。

兩男離開巴士後倒地撞向石壆，健碩男隨即起身，再向躺在地上的黑衣男連番腳踢，由於使用猛力，健碩男一度失去平衡，向後跌在地上。他眼見黑衣男已無還擊之力，便緩緩離開現場，片段到此告終。上傳者稱事件起因，為有人講電話太大聲，引起其他乘客不滿，繼而發生衝突。

警方回覆查詢時表示，今日（28日）早上10時08分，在青山公路荃灣段往九龍方向的眾安街巴士站，接獲一名男子報案指，他在一輛69M線九巴上與一名女子發生爭執，其後被一名年約30多歲的男子拳打。受襲男子報稱頭部受傷，由救護車送往仁濟醫院治理。警方將案件列「襲擊致造成身體傷害」跟進，暫時未有人被捕。

網民認為片後可以作教材：「呢條片有警世作用，希望巴士公司利用巴士上顯示屏喺旅途中輪流播放，等啲大聲公大聲乸知驚」，亦有人表示「其實先禮貌叫他細點聲，或問問他聽覺是否不好，大家體諒一下吧！」。