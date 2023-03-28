30歲女私會小鮮肉內情曝光　兩人疑情變爭執　急召丈夫救駕變打架

牛頭角昨晚（27日）發生墮樓驚魂，懷疑涉及「三角戀」糾紛。案件內情進一步曝光，據了解，案中30歲女主角任職腳底按摩師，與現年50歲、從事運輸工人的丈夫，早於約十年前結婚。事發時，女事主到訪22歲男行家的住所，兩人疑因感情問題發生爭執，女事主遂主動致電丈夫求助。丈夫護妻心切，趕到單位了解，隨即拿起一個拖把，連續拍打22歲男子的臉部數下，對方不甘受襲並徒手還擊，雙方糾纏打鬥。女方一度激動攀窗，驚動保安報警。警方到場後拘捕兩男，並檢走拖把作證物調查。據悉，兩人經警誡下，承認因一時憤怒而犯案。



事發於昨日（27日）深夜11時許，警方接報指牛頭角道305號官塘立成大廈傳出爭執及打鬥聲，有人從高處飛墮晾衫架。人員手持盾牌趕抵，證實無人墮樓，並在一單位尋獲2男1女，相信2男曾經互毆，女方一度激動攀窗，驚動保安報警，虛驚一場。涉案姓盧（50歲）及姓楊（22歲）男子分別面、手受傷，同涉「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；姓胡（30歲）女事主則情緒激動，3人同被送往聯合醫院治理。警方相信3人因感情問題爭執，秀茂坪警區刑事調查隊已接手跟進。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288