旅客觀光勝地女人街賣高仿貨　正價一折平售　海關檢百萬貨女檔主

海關今日（28日）在旺角通菜街（俗稱「女人街」）採取特別行動，打擊冒牌貨，搜查19個攤檔，並搗破一個樓上冒牌物品儲存倉庫，檢獲約5000件懷疑冒牌物品，包括手袋、皮具、手錶、衣服、波鞋等，市值逾100萬元。行動中海關拘捕一名女攤檔負責人，涉嫌違反《商品說明條例》，她會被帶回海關總部進一步調查，海關不排除有更多人被捕。現場所見，被假冒的包括勞力士、卡地亞、LV、Gucci、Dior等常見名牌。



海關在旺角通菜街搜查19個攤檔，並搗破一個冒牌物品儲存倉庫，檢獲約5000件冒牌貨，市值約100萬元。（梁偉權攝）

海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組第四隊高級調查主任范卓怡表示，自上月香港與內地通關後，訪港旅客人數持續上升，海關一直留意市面賣冒牌物品情況，發現旺角有小販攤檔售賣懷疑冒牌物品，今日在商標持有人協助下採取特別行動，突擊掃蕩多個位於通菜街的固定及流動小販攤檔。她形容部分檢獲的貨品，例如手錶及手袋的仿真度「不馬虎」，部分手袋更附有塵袋及包裝盒；行動中檢獲的部分貨品售價約300至800元，僅為真貨的一成至三成。

行動中海關在19個攤檔發現懷疑冒牌貨品，並搗破一個冒牌物品儲存倉庫，惟只拘捕到一個攤檔的37歲女負責人。據了解，涉案攤檔的負責人相當「蠱惑」，開檔時不會留在檔口內，而是會站在附近，看見有客人上門才回到攤檔做生意，令海關拘捕行動有困難。

范卓怡指出，復活節及五一黃金周假期將至，料有更多旅客訪港，海關會加強巡查及嚴厲打擊售賣冒牌物品活動。她呼籲消費者購物時如有懷疑，應先向商標持有人查詢，並應光顧信譽良好的店舖；商戶採購貨物時亦應謹慎。

海關版權及商標調查科高級調查主任范卓怡提醒市民，購物時如有懷疑，應先向商標持有人查詢，並應光顧信譽良好的店舖。（梁偉權攝）

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑出售冒牌物品的商舖。