消防警方上水一帶搗4非法加油站　檢$150萬柴油　9男女將被檢控

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處，過去兩星期在上水文錦渡一帶進行針對打擊非法加油活動的聯合行動，搗破4個非法加油站，總共檢獲約7萬公升柴油，市值接近150萬元，並以每公升5.7元至6.7元價錢出售，遠低於市價20.8元。消防處行動中發現8輛油缸車及大批入油工具，其中一個非法加油站更有3萬公升柴油和3輛油缸車，人員截獲6男3女，懷疑與案件有關，他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》，《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，並將會被檢控。



消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處，過去兩星期在上水文錦渡一帶進行針對打擊非法加油活動的聯合行動，搗破4個非法加油站。（消防處facebook圖片）

為了保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，有關牌照將會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品，同時消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請將其充公。

消防處指其中一個大型非法加油站沒有任何消防裝置和設備，油污隨處可見，入油員沒有接受過專業訓練，消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並未提供任何消防安全設施或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重，市民可致電消防處24小時熱線「2723 8787「，舉報懷疑非法加油站。