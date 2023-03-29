鯉魚門一海鮮酒家遭淋紅油　已故老東主為東江游擊隊成員

今日（29日）上午8時47分，鯉魚門海傍道西一間海鮮酒家職員報案，指遭人淋紅油破壞。警方接報到場，將案件列刑事毀壞案調查。海鮮酒家尚未開門營業，現場所見，酒家的招牌、捲閘及對開路面都是油迹，稍後職員自行清理。



酒家東主姓曾，曾老先生已經離世，交由一對子女經營。今早曾老太如常到來抹神位，赫見滿是紅油，非常驚訝。她表示沒有欠債和結怨等問題，對事件摸不着頭腦。她說：「我哋92年加拿大回流開舖，係原居民。唔知（咩事），未試過（被淋油），我哋同啲人好好，呢度啲人唔搞事既。」她坦言酒家生意好，食客不乏政圈中人，她說董建華、葉劉淑儀和鄧炳強都是顧客。

曾太對淋油事件表示莫名其妙。（翁鈺輝攝）

曾太續說，丈夫是東江游擊隊成員，7至8年前病逝，現時酒家由其丈夫第一任妻子的子女打理。「心痛呀！又唔知咩原因。」

海鮮酒家遭淋紅油破壞。（翁鈺輝攝）

現任老闆曾先生稍後亦返回了解情況，他表示沒有與人結怨或欠債，懷疑是「點錯相」：「今朝聽到同事講，心諗係咪睇錯門口未瞓鶝呀？點會搞我呀？」他指事前沒先兆，沒有人鬧事之類，令他感到莫名其妙。

至於父親是游擊隊的往事，他謙說：「以前啲人心態抗戰，舊文化一定係呢啲，我哋都唔明，到時到候去幫手搬下嘢又叫游擊隊。」