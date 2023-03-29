元朗唐人新村收地建公屋　離婚雙程證婦偕兩孩未及搬遷孤立無援

元朗朗邊將興建近1.2萬伙公營房屋，第一期涉及前中轉房屋土地已經拆卸平整；第二期牽涉的私人土地包括唐人新村，今日（29日）地政人員前往收地，仍有6至7戶村民表示未及收拾。其中至少兩戶未找到地方落腳，獨力照顧一對子女的單親母親感到非常徬徨。



元朗唐人新村納入朗邊公營房屋發展計劃，大部分村民已經遷走，但有部分村民因為過去數年疫情或安置問題，一直留居。今日（29日）上午10時許，地政署人員入村收地，明言村民今日一定要離開，明日會斷水斷電。

陳小姐與香港丈夫離婚後，獨力攜同分別15歲及11歲大女和細仔，居於唐人新村。她持雙程證來港，由於沒有香港身份證，在收地過程申請支援方面困難重重，稱：「佢話因為我唔係香港居民，無得搞安置。15歲個女未到18歲（未成年申請資助），咁你咪18歲先嚟拆囉，依家無啦啦嚟拆咗我哋間屋，我哋真係好徬徨喎，唔知去邊度㗎喎，係咪呀？」如今正式收地，她無處容身，亦感到徬徨無助：「我唔係香港人，唔緊要喎我都無攞你任何福利。但我小朋友有權利爭取呢啲福利㗎嘛，係咪呀？所有人都有，係我哋無喎。」

她指今早被人員欺騙「所有人都出咗去（屋外），仲爭你。」踏出家門即變成無家可歸。「兩個小朋友都有情緒，個女好大個話唔知瞓邊度，同埋佢會喊，今晚都唔知住邊度。我哋有小朋友，係咪更加需要政府去安置我哋呢？係咪呀？無地方住真係瞓街呀？我就覺得好徬徨，唔知點算。」在港的朋友無力收容她們一家三口，陳小姐唯一可以做的，只在留在村口，等待子女放學回村，望門興嘆。

在唐人新村居住40多年的鄭先生，爺爺一代開始在此種菜、經營農場。時移世易，他將地出租予低收入人士居住，後來政府收地建屋，地政為村民登記資料，但因為疫情之故，未有為陳小姐一戶登記。他希望政府協助陳小姐一家，而非單用一張通告，將他們趕離家園。

柯小姐一家三口亦居於上址，他們亦未及搬遷。她與社署人員聯絡，但未有安置安排。「佢都幫唔到我，淨係問我哋依家人係咪安全嘅，有冇同地政起衝突咁樣，唔係安置嘅。」

《香港01》正向地政總署查詢。