大埔奪命火｜兩月內接連現「三無大廈」火災　欠法團難增消防設備

大埔周四（30日）凌晨，同秀坊3號一幢「三無唐樓」發生奪命火災，釀1死7傷，目前仍有3人留醫，情況危殆。連同是次火警，區內兩月內連續兩幢唐樓發生火災，《香港01》於現場了解，發現兩唐樓均無安裝任何消防裝置，揭露消防隱患。



由於唐樓並無業主立案法團，因此遲遲未按指示安裝消防設備，由誰承擔安裝費用，亦無定案。民政事務處表示，3年間（2017至2019年）曾委聘物管公司派員到訪唐樓7次，鼓勵組織法團，惟居民反應不積極，至今一直未能成事。大埔區防火委員會主席黃碧嬌則建議政府，應考慮設立跨部門或第三方小組，協助同類型的「三無大廈」，毋須集齊業主同意下，增設防火及消防等設備。



翻查資料，同秀坊3號唐樓為一幢綜合用途樓宇，一共8伙，於1966年入伙，受《消防安全（建築物）條例》第 572章監管。條例規定，於1987年3月1日或之前建成或首次呈交建築圖則作批准的綜合及住用用途樓宇，必須提升至切合現代要求的防火保障。

建築物的業主根據條例安裝消防安全設備，例如自動噴灑系統、消防栓及喉轆、手控火警警報系統、緊急照明以及機械通風系統的自動停止裝置。亦須進行消防安全建築工程，確保大廈有逃生途徑，樓宇耐火結構及消防和救援進出途徑。

跨部門多次接觸大廈居民 組法團一事仍未有回音

據悉，消防處及屋宇署曾向該幢唐樓業主發出消防安全指示，指明須進行消防安全改善工程，一直未獲居民回音。消防處亦回覆指，處方人員最近於今年3月8日到該大廈進行巡查。

民政事務處推行的「大廈管理專業顧問服務計劃」，為舊樓提供免費樓宇管理及安全專業顧問服務。涉事唐樓亦涵蓋在內。大埔民政事務處表示，於2017至2019年間，處方曾委聘物業管理公司，曾派員到訪該大廈7次，鼓勵和協助業主成立法團，惟大廈業戶反應並不積極。至今年2月，亦再次致函同秀坊1至3號各業主，組法團一事仍然不了了之。

大埔區防火委員會主席黃碧嬌到起火大廈了解，她表示，已有物管公司安排今日（31日）為大廈義務進行大清潔。（陳傲淇攝）

防火委員會主席建議 政府應設第三方小組界入大廈

與起火唐樓僅一街之隔的廣福道89號唐樓，上月亦曾發生火警，兩唐樓均屬「三無大廈」。大埔區防火委員會主席黃碧嬌指，同秀坊不少業主均已離港，將單位交予地產代理處理，認為要聯絡到在海外的業主不容易，呼籲政府考慮設立跨部門或第三方小組，協助同類型的「三無大廈」處理防火等設備，讓他們毋須集齊業主同意，也可先跟進處理好大廈的安全隱患。

政府早前在立法會回應議員，指認同有需要借鑑屋宇署進行樓宇安全工作的經驗和《建築物條例》下類似的機制，修訂《條例》，以賦權執行當局代樓宇業主進行消防安全改善工程，並在竣工後向業主收回有關費用。

▼起火單位環境曝光▼



起火單位嚴重焚毁，窗框甩脫，只能勉強認出一兩個櫃，還有一部懷疑是健身器材的殘骸。（翁鈺輝攝）

▼住戶凌晨逃生及送院情況▼



火警中7名傷者（4歲至47歲）都是起火單位樓上的住戶，包括4樓單位一家四口（男女戶主及一對年幼子女），5樓單位一對姓梁的兄弟及一名女子，他們分別送到沙田威爾斯醫院及大埔那打素醫院，全部都是吸入濃煙不適。