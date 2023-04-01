泊咪錶逾時遭抄牌　拍片男問點解唔畀入錶　阿Sir解釋獲網民認同

網上今日流傳一段警員在咪錶位執法發出告票的影片，引起網民熱議。片中一輛Tesla私家車停泊在路邊咪錶位，咪錶顯示為「逾時」，警員上前執法期間，一名舉機拍攝的男子指斥執法人員當時尚未落地，他欲入錶但被阻，不斷追問「點解唔畀入錶」。警員大感無奈，多次解釋「我就兜咗第三轉㗎喇」、「咪錶唔係見到警察先入㗎」，最終警員發出告票後離去。網民均傾向支持警員的執法行動，批評男子不講理，「佔用咪錶位又唔付款」、「有誠意就一早入咗，阿Sir走果刻個錶都仲係逾時」。一名自稱Tesla車主事後與《香港01》聯絡，否認拍攝影片的男子為涉事Tesla的車主、司機或其家人。



警員下車後便以手機拍攝涉事車輛。（網上影片截圖）

片段拍攝於今日（4月1日）上午11時許，一輛Tesla私家車停泊在長沙灣福榮街長沙灣天主教英文中學對開路邊咪錶位，咪錶顯示為「逾時」。

一名警員下警車後，走向咪錶擬執法，在旁亦有一名交通督導員，相信是交通督導員早前準備抄牌時受阻，召警員支援。一名舉機拍片的男子向警員投訴指﹕「呢位阿Sir（交通督導員）唔畀我入錶」，警員隨即指向「逾時」兩字並反問「見唔見到？」，同時要求男子不要阻礙執法，「我就兜咗第三轉㗎喇，我做緊嘢呀，借一借啦！」、「我唔係唔畀你入錶，我見到你未入錶，我告啦」。

男子不肯罷休，不斷糾纏及追問﹕「請問點解你唔畀我入錶呢？當時你哋未落地㗎，我影住你㗎，你同我講話你兜咗三個圈，又話過時又話盛，跟住我話入錶，你就唔畀我入錶。」警員不欲與其爭拗，發出告票後，一度未有再理會他，並與交通督導員交代工作，他連珠炮發連叫﹕「阿Sir」、「阿Sir」、「我問緊你嘢呀」。

最終警員完成執法，欲登車離開時，該名男子再度追問﹕「我啱啱行到嚟，見過時，咪入錶囉，冇問題㗎係咪先？」、「到我行到過嚟，逾時嘅時候呢，跟住呢位阿sir呢，頭先我較早之前有條片，原原先先由佢到，落地、入錶個一刻，佢就唔畀我入錶嘅。」警員聞言再三強調﹕「先生，咪錶唔係見到警察先入㗎」、「我講多次，你擺（車）入去就要入錶㗎啦。」然後不再與男子爭論，登上警車離去。

網民均指警員執法合理，「今次我撐呀sir」，更認為警員已酌情處理，「個錶背面有燈會顯示你有冇入錶，兜左3次先黎抄真係鬆手」。不少人亦斥責拍片男子說法不合理，認為現時有「入錶易」的應用程式，便利市民繳付咪錶費，「2蚊都慳，霸住個錶位，坐個司機喺度又唔入錶，阻住真係有需要用錶位啲人」、「次次佔用咪錶位又唔付款，對其他使用者公平嗎？人地都想付款泊入錶位架！」、「正一無賴，有誠意就一早入咗，阿Sir走果刻個錶都仲係逾時」。

根據香港法例第237章 《定額罰款（交通違例事項）條例》第10（1）a，司機在汽車駛進收費錶車位後，需在切實可行範圍內，盡快按照該停車收費錶上所載的指示，使用認可繳費媒介，不論是適合的卡片、設備或電子系統「入錶」。違者定額罰款為$320。