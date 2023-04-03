好人好事｜狗女匿地盤紮鐵場地窿　職安真漢子拯救　網民讚好有愛

Facebook「天下貓貓領養及義工討論區」今日一個救狗帖文獲網民激讚。一群充滿愛心的「職安真漢子」目睹一隻唐狗女跑進大埔地盤工地，躲匿在紮鐵場內，更鑽入一堆鐵枝底，擔心牠會被鋒利鐵枝刺傷。各方工友聞訊跑至救援，施展渾身解數，希望將牠救離險境。他們以吊臂車吊走堆疊在上方的鐵枝，又用芝士餅試圖用食物引誘，但唐狗女愈怕愈縮，最終工人穿上手套，徒手救狗，所幸狗女沒有受傷，但渾身濕透打冷顫。工人展現鐵漢柔情，為狗女清潔及用風筒暖風吹乾身體，現時暫時由其中一名工友收留，希望早日尋回狗主，或者為狗女尋到新的家庭領養。



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有份協助救出唐狗女的地盤安全部的員工Tommy表示，現場為大埔一個公屋地盤紮鐵場，今日（3日）下午4時許，他待在寫字樓期間，聽聞有唐狗女於地盤紮鐵場附近遊走，於是外出查看，其時牠已因受驚，躲進一堆鐵枝底下，該處除了鐵枝還充滿泥濘，「個啲位好危險，有咁多重料向上面，同埋鐵枝有機會鋒利，佢又驚，下面又多泥，要想辦法引佢出嚟」。

地盤工人一呼百應，隨即有不少人趕到幫忙救援，「call啲人嚟，佢哋都好快，好肯幫手」。由於害怕小狗受傷，他們嘗試不同方法將其救出，當中有地盤工人以芝士餅乾引誘小狗，但不成功，「佢就驚嘅，愈捐愈入，同事就攞啲嘢食引返佢，我哋附近都冇咩好食，就攞啲芝士餅引佢」。

最終，地盤工人分工合作，有工人搖控吊雞車吊走小狗頭上的鐵枝，其他工人借來手套後，徒手將小狗救出及抱離該處，拯救過程約10分鐘。幸好小狗沒有受傷，但小狗因天雨關係全身濕透並抖震，之後有地盤工人幫小狗洗淨身體及利用風筒幫牠吹乾，並將牠放入一個紙箱安置，又為小狗蓋上保暖衣物。

Tommy表示，當收到消息，不論人或動物，只要是生命都會盡力去救援，這次地盤的工友都非常熱心，工作中都來幫忙救援。他又指，「地盤好多大車、重車出出入入，其實好危險㗎走咗入嚟」，過往不時都有流浪動物闖入地盤，因擔心其安危，故工人經常施援手拯救，「好彩我哋就救到，唔好彩佢就真係被啲鐵壓死咗」，早前有工人已經救過好幾次流浪貓 ，有時還會有一群野豬進入地盤覓食。今次獲救的唐狗女目測約一歲，已由一位地盤工友收留，其他同事亦有幫忙致電動物組織尋求協助。

地盤安全部的員工表示，當收到消息，不論人或動物，只要是生命都會盡力去救援，這次地盤的工友都非常熱心，工作中都來幫忙救援。（受訪者tommy提供）

網民紛紛留言讚揚地盤工人，指他們「鐵漢柔情」、「地盤真漢子好有愛」、「地盤佬10個9個有愛心的」，又感謝他們救出小狗，「成班好人做好事，多謝你們」、「多謝地盤哥哥，身體健康，平平安安」。