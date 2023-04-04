新蒲崗停車場私家車炒欄　石屎飛墮5層樓　街坊﹕無人傷要還神！

黃大仙新蒲崗一個停車場有石屎外牆剝落，碎片散落對開馬路。《香港01》今日（4日）接獲讀者報料，指下午2時許，新蒲崗爵祿街86號康景商場對開的馬路有大量石屎碎片。讀者蕭小姐表示，上址樓上是一個停車場，她懷疑有車輛撞牆，導致石屎外牆剝落，碎片散落對開馬路。她指，由於上址不是繁忙路段，事件並無對交通造成影響，亦相信無人受傷，但石屎突然剝落，會對行經的途人構成危險。

警方表示，下午2時48分接獲市民報案，指有一輛私家車在停車場5樓撞牆，令到石屎墮下，無人受傷，沒有途人受影響和即時危險，大約下午3時半一度封路處理事件。到了下午4時許，消防處接報派員到場協助移除石屎，事件中無人受傷。



（Sam Leung/facebook群組「馬路的事討論區」圖片）

事件同樣引來其他途人的注意，在網上紛紛上載圖片，圖中可見一輛奧迪私家車「炒欄」，右邊車頭和鐵欄損毀。有網民慶幸奧迪沒有連人帶車「飛落街」，「佢真係好彩有欄杆」，但都撞甩石屎，碎片跌落對開馬路。

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《香港01》記者事後到場了解，康景商場地下有數間店鋪，附近亦有一個小巴站，商場對開馬路跌落石屎位置連帶附近行人路已被圍封，石屎碎片彈到4至5米遠位置，一名女店員表示，數日前現場拍攝警匪片，不時傳出響聲，案發時「以為（又）拍戲，好響…超級響，我（女店員）都被佢（案發響聲）嚇親」，同場有一名女顧客正在購物，同樣嚇到花容失色，「平時（跌落石屎位置一帶）都多人，（排隊）買雞蛋仔…（案發時）無人等小巴」，慶幸「無人受傷，好好彩，真係要還神…大家都好彩」，但石屎跌落地面後四散，所以無法估算大小。