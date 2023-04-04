觀塘碼頭露宿者家當遭惡漢掟落海　社協派物資助解燃眉之急

昨日（3日）晚上11時許，觀塘發生露宿者被騷擾事件。據報有約10名惡漢，在觀塘碼頭露宿者聚居處，不由分說將多名露宿者的個人物品掟入海中，其他途人見狀代為報案。警員到場時，一眾惡煞已經離去。其後，警員幫忙打撈露宿者的個人用品。今日（4日）有組織到場派發物資，助露宿者解燃眉之急。



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事件發生後，今日下午5時許，香港社區組織協會幹事吳衛東攜帶一些物資，包括飲品、罐頭、被鋪、衣物及12個睡袋等，到觀塘碼頭4個不同位置探望露宿者希望可以協助他們，他稱「今日都特登過嚟，睇下有咩物資幫到佢哋，多謝警方第一時間到場幫手，政府係要負最大責任。」他指出，雖然政府是有4隊資助外展隊，但無家者露宿的問題既是房屋又是個人的問題，就算他們有4隊外展隊，每星期做３次外展，都未必可以處理所有無家者不同的需要。

吳衛東：完全係向弱勢開刀 絕對不公義

吳衛東指昨晚發生的事情件是「絕對不公義」行為，「完全係向弱勢開刀，露宿者係邊緣中嘅邊緣，係最底層嘅一班人，你掉哂佢哋啲嘢落海，佢哋係無得求助。」吳續指，「如果你扔咗佢哋啲嘢落海，其實係用唔返，好似冬天咁啲衫褲、被鋪和床褥，濕咗就用唔返。」他稱對香港政府失望的是沒有「無家者友善政策」，就今次的事件而言，如果有這個政策政府就會有部門跟進或協助露宿者。

吳衛東指昨晚發生的事情件是「絕對不公義」行為，完全係向弱勢開刀。（梁偉權攝）

吳在受訪時指出，根據審計處2014年的報告，無家者人口有780個，而現在有近1582個增幅接近一倍，但無家者宿位卻由202個增加至228個，只有一成，宿位是追不上無家者的人口。他續稱，香港再露宿的問題十分嚴重 ，他們曾經在2018年研究過平均再露宿次數是4.16次，吳稱露宿者上樓是「三路不通」，第一是私樓租金貴，環境惡劣 ，如要幫他們租一個床位、板間房或太空倉，都要約2000元租金，而且是沒有窗戶、有木蝨甚至是無冷氣，到夏天會「跌返落街」即繼續露宿街頭、第二是雖然政府有免費住宿但只供居住半年，而且沒有私隱度、第三是因為公屋有單身計分制，30歲要等約20年多也未能上「上樓」。

吳衛東稱「而家香港係無政策，無家者有冇權露宿都唔知道。」以日本為例，就有法例保障他們，就算露宿者「行開咗」警察都無權扔他們的物品，吳希望政府能夠效法其他國家設立「無家者政策」保障無家者。除了立法保障，他又建議政府興建多一些免費宿舍，免費年期應該加長，宿位應要增設獨立房門提高私隱度。

宿者黃先生（阿開）表示當時正在睡覺看不到有多少個惡漢，聲稱惡漢並不是找他，但物品被扔下海時則無奈嘆道：「咁點呀？咁點呀？邊個幫我呀？」只能眼看自己的物品被扔下海。（梁偉權攝 )

受害者黃先生與報案人謝先生均為露宿者於觀塘碼頭露宿，謝先生在碼頭放置一塊木頭，黃先生則放了三輛單車，二人均表示沒有與人結怨及欠債。事發時有人到上址將他們的物品掉落海後便逃去。水警其後將二人的物品從海中拾回碼頭。二人均表示沒有與人結怨及欠債。

露宿者黃先生（阿開）表示當時正在睡覺看不到有多少個惡漢，聲稱惡漢並不是找他，但物品被扔下海時則無奈嘆道：「咁點呀？咁點呀？邊個幫我呀？」只能眼看自己的物品被扔下海，阿開續指「有啲嘢唔見咗，嗰啲唔要啦，我有咩嘢呀，我都無錢。」