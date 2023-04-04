網傳老婦專搭「霸王的」　態度囂張拒付款　目擊者︰車佢就當黑

近日的士業界圖文並茂流傳有婆婆專搭「霸王的」，其中一次由中環前往沙田，抵達目的地後，她被指拒絕支付車資，司機不甘損失而報警求助。另一次她搭的士的目的地同樣是沙田，懷疑再度拒付款，驚動警方調查，當時有目擊者拍下婆婆離開的士的情況，事後在網上分享事件，指現場曾流傳「（婆婆）已幾次坐霸王車㗎喇」，不禁慨嘆「邊個車到佢就當黑」。事件引起網民討論，有人重提多年前坐「霸王的」的「安蔭婆婆」，未知是否有人「取經」。



手機截圖有關的士司機的呼籲，有司機接載相中白髮老婦，由港澳碼頭前往沙田欣廷軒，「到了目的地，還聲大夾惡唔畀錢，最後攪到報警處理，後來得知此人是霸王車慣犯」。（Chi Keung Tang/facebook群組「沙田之友」圖片）

該名目擊者在facebook群組「沙田之友」上載數張圖片，可見一名戴帽老婦在沙田橫壆街2號廣寧大廈對開離開的士車廂，並且手持手推車，在場則有兩名警員。目擊者在帖文中表示，現場有人形容老婦「已幾次坐霸王車㗎喇」，但對方態度囂張，「講嘢都好寸嘴」，他不禁慨嘆「邊個車到佢就當黑」。

他亦上載一張手機截圖，相信是的士業界內部流傳、圖文並茂的通告，當中分享一張老婦坐在的士車廂的照片，與目擊者於沙田所拍攝的老婦，身貌特徵相似。通告中提及，有的士司機接載一名老婦，由港澳碼頭前往沙田欣廷軒，「到了目的地，還聲大夾惡唔畀錢，最後攪到報警處理，後來得知此人是霸王車慣犯」。

警方則表示，於昨日（3日）下午4時許，曾接獲一名61歲姓張的士男司機報案，指在旺角花園街接載一名71歲姓張女乘客前往沙田翠欣街8號欣廷軒對開，女乘客聲稱沒有足夠金錢支付車資，雙方因而發生爭執，警方到場調查後，女乘客聲稱會稍後繳付欠款，案件列作「糾紛」處理。

帖文引來其他網民留言，有人指出「人哋用咗呢招幾年，畀埋地址、身分證號碼司機寫欠單，警察去到現場話有欠單，叫的士司機去民事追」、「有欠單，唔係盜竊嗰啲刑事罪」。

另有網民重提另一位多年前坐「霸王的」的婆婆。大約11年前，有一條短片顯示在西灣河太安樓對開，有一位戴眼鏡的婆婆坐在的士後座，即使車門打開，但她沒有下車，有兩名警員在場跟進，其間傳來兩名男子的對話聲，其中一人說「剛剛先玩完一架，玩完一鑊又一鑊」，最終婆婆離開的士車廂坐上輪椅，其輪椅上插上一個寫有「我在揮手」、「請前來吧」和「我想坐車」的字句，而且印有一個輪椅人士圖案，字牌背後寫上「我好肚餓」。

短片後段顯示輪椅婆婆曾與交通警對話，婆婆表示想去太古城，但遭到司機拒絕，交通警都指「的士司機都要生計，都要車租，啱唔啱先？」

當時有消息指，婆婆在葵涌安蔭邨出沒，故被稱為「安蔭婆婆」，因無法繳付的士車資，只肯寫下欠單，但其事迹在的士業界廣傳，加上傳媒展開追訪，同行紛紛避之則吉，「安蔭婆婆」亦銷聲匿跡。