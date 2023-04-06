彩明苑「保安理由」鎖後門惹居民不滿　法團：有住戶遭陌生人騷擾

《香港01》接獲將軍澳彩明苑住戶投訴，稱管業處近日突以「保安理由」，指因有非住戶由後門進入派傳單及於大廈內逗留，因此鎖上屋苑大廈的後門，要求住戶只使用正門出入，有住戶不滿此舉防礙出入，更擔心一旦發生火警，將阻礙居民逃生。

彩明苑業主立案法團成員回應記者查詢時表示，最近有住戶遭陌生人上門騷擾，為矯正保安問題，管理公司向法團提出鎖上後門。至於有住戶認為鎖上後門不便出入，成員指「我哋真係覺得大家都無錯嘅」，又認為座頭保安員只得一兩人，「睇唔住咁多道門唔出奇」。



有彩明苑住戶在屋苑群組上載照片，顯示大廈後門被圍欄擋住，門把亦以膠帶綑綁。（彩明苑facebook/網民Carmen Suen）

膠帶綁門柄、拆走開門掣 居民向消防投訴

有彩明苑住戶昨（5日）在屋苑群組貼出多張照片，顯示大廈後門被人以膠欄擋住，門柄以膠帶綁上，大門的開門掣亦被拆。有居民表示曾致電寶林消防局投訴，其後獲消防回覆稱若大門無被綑綁，只是有圍欄圍封，「條例上係可行」，而消防巡查時發現其中一座樓宇大門被綑綁，消防處會發出相關告票。該居民又引述消防指出，雖然開門掣被拆，但旁邊仍有一個綠色的「緊急斷電掣」，按下後可開門。有居民其後表示，全屋苑後門今日（6日）已將相關圍欄及膠帶移除。

有彩明苑住戶在屋苑群組上載照片，顯示大廈後門被圍欄擋住，門把亦以膠帶綑綁。（彩明苑facebook/網民Carmen Suen）

《香港01》記者今日下午到彩明苑觀察，發現有大廈的後門貼出通告，表示管業處發現有非屋苑業戶經大廈後門進入大廈，派發宣傳單張及在梯間逗留，「為業戶安全着想及加強保安員對訪客進行登記工作，故將大廈後門關上」，並提醒住戶如需搬運大型家俬，或因醫療需要而要使用後門，可致電聯絡管業處安排。通告日期為本月4日。現場所見，大廈的後門今日未有被圍欄阻擋或綑綁。

彩明苑內大廈的後門貼出通知，表示「為業戶安全着想及加強保安員對訪客進行登記工作，故將大廈後門關上」。（陳傲淇攝）

住戶：落車要「兜個圈」才可回家

彩明苑住戶對鎖上大廈後門意見不一，住戶梁小姐指出，早前有人投訴有陌生人上門「洗樓」，認為有此情況「一係前面（前門）把關得唔好，一係就跟後面（後門）入」，法團鎖上後門是「無可厚非」，她又說居住的大廈本身一向鎖上後門，故新做法對她影響不大。至於會否擔心一旦發生火警，後門上鎖會妨礙逃生，梁則說「都啱㗎」，認為需正視此問題。

另一住戶黃先生則表示，不論駕車或乘的士回到屋苑，使用後門出入大廈都較方便，否則落車後便要「兜個圈」才可回家。對於管業處以保安理由鎖上後門，他認為是本末倒置，稱若有保安問題，「你個保安係咪有責任去睇，而唔係鎖咗道門」，「如果唔係個大廈唔需要整兩道門啦」。不過他認為鎖上後門未必影響消防安全，因相信後門仍可從內向外開，只能由外面未能經後門進入大廈。

彩明苑的大廈大堂門上貼有通告，提醒業戶使用正門出入，訪客則要登記。（陳傲淇攝）

記者以居民身分致電彩明苑管業處查詢，管業處人員表示，早前有陌生人尾隨住戶進入大廈派發傳單及騷擾住戶，基於保安理由而暫時鎖上後門，要待業主立案法團指示何時可重開。她表示明白即時鎖上後門，陌生人仍有機會經前門進入大廈，認為「都係有心人裝無心人」，指出若保安員見到形跡可疑的人，會進行訪客登記，獲住戶確認有人到訪才放行，惟假如登門者以送外賣名義進入大廈，座頭保安不能離開崗位跟隨對方上樓，也不能要求對方將外賣放在樓下，亦無權搜查對方的隨身物品，假如有人假借送外賣名義上樓派傳單，保安員確實無法攔截，管業處正就此與業主立案法團商討如何解決。

至於有住戶擔心鎖上後門妨礙逃生，管業處人員則表示，只要打破門旁一個綠色盒的玻璃，即可開門，故不會影響逃生；又稱消防處派員到場檢查後，亦已口頭表示沒有問題。

有彩明苑住戶引述消防表示，大廈後門有綠色的緊急斷電掣可以開門。（彩明苑facebook/網民Carmen Suen）

記者聯絡到彩明苑業主立案法團成員張小姐，她表示過去一向有陌生人登樓派傳單，但這並非鎖後門的主要原因。她稱約兩、三周前，一名男子進入彩明苑其中一座大廈，上門騷擾街坊，管業處事後向法團匯報，亦就事件報警，其後管理公司才基於保安理由提出鎖上後門，並問法團是否有意見，法團回覆由管理公司安排，管理公司便於近日鎖上大廈後門。

她又說，曾有住戶透過閉路電視，發現家門外有人「裝來裝去」，她認為近一兩年不止彩明苑、是全香港治安都不太好，屋苑基於安全問題鎖上後門，「我哋真係覺得大家都無錯嘅」，反問鎖上後門只是方便街坊一、兩分鐘，「點解唔睇吓其他街坊真係有呢個問題（被騷擾），就去嘈喧巴閉？」。

對於有居民擔心鎖上後門影響消防安全或逃生，張小姐指出，很多屋苑都只有一道門，亦不見得有消防安全問題，消防昨亦已到彩明苑視察。至於有住戶認為保安問題應該由保安員負責加強巡視或登記陌生人出入，張小姐則表示，座頭保安員只得一兩人，「睇唔住咁多道門唔出奇」，現在鎖上後門，所有人都要用正門出入，保安雖然未必能確定所有進入大廈的都是屋苑住戶，但「起碼將個安全問題減低先啦」。

將軍澳彩明苑有住戶不滿後門被鎖，擔心影響火警逃生，消防處表示已派員巡查及進行適當的執法行動。（陳傲淇攝）

消防處：個別大廈後門被鎖上 已進行執法行動

消防處回覆《香港01》查詢表示，在本月4日至5日期間接獲3宗有關彩明苑鎖上逃生途徑的投訴，其中兩宗投訴涉及彩明苑全部共10幢大廈，另一宗投訴則涉及其中4座大廈。處方昨（5日）派員到彩明苑巡查，發現屋苑個別大廈後門被鎖上，懷疑違反《消防（消除火警危險）規例》，該處已因應上述情況進行適當的執法行動，並積極跟進個案。

消防處指出，在收到任何將處所逃生途徑以任何鎖或其他物件關上等投訴或轉介後，會派員巡查，並按巡查結果採取適當行動，例如檢控有關人士，一經定罪，最高可處罰款港幣10萬元，再犯者最高可罰款港幣20萬元及監禁一年。因此，該處提醒公眾切勿將任何處所的逃生途徑以任何鎖或其他物件關上。

《香港01》正就事件向彩明苑的物業管理公司昇捷查詢。