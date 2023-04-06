車cam直擊｜P牌貨Van觀塘繞道「碰碰車」式撞壆　拋起甩轆險翻側

觀塘繞道今午（6日）發生客貨車自炒拋起兼甩轆驚險一幕。網上片段拍得，一輛掛上「P牌」的客貨車以高速越過多條行車線，撞向馬路左邊防撞欄石壆後拋起，再越線撞上右邊路中分隔石壆，猶如「碰碰車」，更撞至甩轆並幾乎翻側。有網民表示客貨車「無飛落街都算好彩」，又認為幸好該車沒有撞到其他車輛。



涉事客貨車起初沿右一線行駛，之後向左連切多條行車線。（車cam L（香港群組）/網民YO YO Cheuk片段截圖）

車cam片段顯示，涉事深色客貨車沿觀塘繞道駛至啟德消防局對開時，從快線高速向左連越多條行車線，經過宏照道上橋位的影線後，撞向觀塘繞道慢線石壆。客貨車整輛拋起、四輪離地。

客貨車之後繼續前駛，再連越3條行車線返回快線，撞上路中心分隔石壆後又一次拋起，並向右大幅傾側逾45度，幸被石壆阻擋未有翻側，右邊車身磨擦石壆滑行數米，之後右邊一個車轆甩脫在路面滾動，客貨車則再前行數十米始停下。當時客貨車前方有一輛的士及一輛電單車，幸兩車均無被撞中。

不少看過片段的網民均表示，今次意外沒有牽連其他車輛，是不幸中之大幸，且客貨車沒有被拋落橋或翻側亦是「好彩」，另有人懷疑客貨車是否因爆軚失控釀成意外。

警方表示，今午4時41分接報，一輛輕型貨車沿觀塘繞道東行，駛至太平洋貿易中心對開時，32歲姓林男司機報稱避開另一輛車時撞壆，一度無法開門，其後自行下車，沒有受傷。警方將案列作交通意外跟進。